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Seyahat THY ve Air China’dan kod paylaşımını büyüten anlaşma
Seyahat

THY ve Air China’dan kod paylaşımını büyüten anlaşma

Yeniakit Publisher
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THY ve Air China’dan kod paylaşımını büyüten anlaşma

Türk Hava Yolları (THY), ile Air China arasındaki kod paylaşımı anlaşması, yeni uçuşları kapsayacak şekilde genişletildi.

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, anlaşma, Pekin'de düzenlenen 4. Çin Hava Taşımacılığı Birliği (CATA) Havacılık Konferansı ve Fuarı'nın açılış töreninde imzalandı.

 

Haziran 2024'te İstanbul-Pekin uçuşlarını kapsayacak şekilde başlatılan serbest satış modelindeki kod paylaşımı işbirliği, yeni anlaşmayla Türkiye ile Çin arasındaki tüm direkt ana hat uçuşlarını kapsayacak şekilde genişletildi.

Bu işbirliğine Pekin üzerinden gerçekleştirilen seçili Çin iç hat uçuşları ile İstanbul üzerinden düzenlenen seçili dış hat uçuşları da dahil edildi.

Bu kapsamda, THY yolcuları, Pekin üzerinden Shenzhen, Chongqing, Xiamen, Hangzhou, Nanjing ve Qingdao'nun da aralarında bulunduğu Çin'in ana karasındaki noktalara bağlantılı seyahat edebilecek.

 

Air China yolcuları ise İstanbul üzerinden Ankara'nın yanı sıra Afrika'da Akra, Lagos, Marakeş, Darüsselam, Cezayir ve Tunus'a, Latin Amerika'da Cancun ve Meksiko City'nin de aralarında bulunduğu THY'nin uçuş ağındaki çeşitli noktalara ulaşabilecek.

Genişletilen kod paylaşımı sayesinde iki hava yolu şirketinin uçuşları tek bilet altında sunulabilecek.

"Star Alliance" üyesi THY ve Air China, merkezleri arasındaki bağlantı ve transfer imkanlarını artırmayı amaçlıyor.

İki şirket önümüzdeki dönemde Türkiye ile Çin arasında açılması planlanan yeni direkt hatları da kod paylaşımı işbirliğine dahil etmeyi planlıyor.

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