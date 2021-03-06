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Ekonomi Sürdürülebilirliğe önem veriyoruz
Ekonomi

Sürdürülebilirliğe önem veriyoruz

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, topluluğun sürdürülebilirlik konusunda açıkladığı vaatlerinin holding içinde geniş bir karşılık bulduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 10:15:00 -
Sürdürülebilirliğe önem veriyoruz

Alper, “60 bin çalışanımız, topluluk vaadimizi yürekten sahiplendiler ve yeni fikirler ve projelerle bu işe canı gönülden katkıda bulunmaya çalışıyorlar” dedi. Alper, “9 ay içerisinde MSCI rating değerleme kuruluşunda iki not yükseldik. İşe başladığımızda notumuz B’ydi ama 3-4 ayda BB ve son olarak BBB noktasına geldik. Bu da aslında adımlarımızın ne kadar doğru yönde olduğunu kanıtlıyor ve tüm topluluk çalışanlarına büyük bir motivasyon sağlıyor” diye konuştu.

Sakıp Sabancı örneği

Alper, Sabancı Holding’in sürdürülebilirliği ve dünyanın geleceğine sahip çıkmayı son derece samimi bir şekilde ele aldığına işaret etti. Alper, şunları ifade etti: “Rahmetli Sakıp Sabancı zor yakalanacak bir hedefi topluluğa işlermiş. Örnek, sigarayı bırakmak konusunda çok zorlanıyormuş. Bir akşam bir yemekte ‘Arkadaşlar, ben sigarayı bırakacağım. Beni takip edin, beni kontrol edin’ demiş. Aslında bizim sürdürülebilirlik konusunda yaptığımız da rahmetlinin izinden gitmek. Şu anda bizim ve dünya için zor olan bir hedefi herkesle paylaşıyor, şeffaflaştırıyoruz. Artık bizim sürdürülebilirlik konusunda ‘Greenwashing’ (Yapıyormuş gibi gösterme) yapma şansımız kalmadı. Çünkü biz buna liderlik etmezsek çalışanlarımız, müşterilerimiz, yatırımcılarımız sorgulayacaklar. Dolayısıyla bir yola girdik. Şimdi bu yolun içerisinde bu zorlukları aşmak için el birliği yapmamız gerekiyor.”

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