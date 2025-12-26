Sürdürülebilir gıda için uluslararası çağrı

Gıda üretim ve tüketim süreçlerinin daha sürdürülebilir hale getirilmesi amacıyla yürütülen uluslararası çalışmalar yeni bir çağrıyla hız kazandı. Türkiye’de “Geleceğin Sürdürülebilir Gıda Sistemleri İçin Avrupa Ortaklığı” olarak tanınan FutureFoodS, 2025 Uluslararası Ortak Çağrısı kapsamında başvuruları almaya başladı.

Çevresel ayak izini en aza indirmek isteniyor

TÜBİTAK'tan edinilen bilgiye göre FutureFoodS, Avrupa'nın gıda üretim ve tüketim süreçlerini daha sürdürülebilir ve dirençli sistemlere dönüştürmeyi amaçlıyor. Ortaklık, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve gıda güvenliği gibi gıda sistemlerinin karşılaştığı karmaşık zorluklara yönelik ortak çözümler geliştirmek amacıyla önde gelen uzmanlar, araştırma kurumları, işletmeler ve karar alıcıları bir araya getiriyor.

Bu kapsamda, gıda üretiminin çevresel ayak izini en aza indirmek, tüketici sağlığını iyileştirmek ve gıda zincirinin ekonomik sürdürülebilirliğini sağlamak hedefleniyor.

FutureFoodS Ortaklığının açtığı 2025 Uluslararası Ortak Çağrısı ile daha sürdürülebilir, dayanıklı ve sağlıklı gıda sistemlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

TÜBİTAK ve TAGEM de projelere odaklandı

Bu kapsamda, aralarında Türkiye'den TÜBİTAK ve TAGEM'in de yer aldığı 20 ülkeden 38 fonlama kuruluşu ve Avrupa Komisyonu, sürdürülebilir gıda geleceği oluşturmaya yönelik yenilikçi AR-GE projelerine destek verecek.

Çağrıyla "sürdürülebilir ve sağlıklı beslenmeyi geliştiren ev içi gıda uygulamaları" kapsamında, gıda güvenliği, kültürler, beslenme ihtiyaçları ve tüketici davranışlarını kapsayan hane düzeyinde sistematik çalışmalara finansman desteği sağlanacak.

Projelerde geliştirilmiş işleme/paketleme, yan ürünler ve akışların değer kazanımı, farklı tüketici gruplarına uyarlanmış bileşenlere yönelik projeler ile yöntemler, ölçütler, göstergeler ve kalite sinyallerinin değerlendirilmesi, sistem aktörleriyle oluşturulmuş daha bütüncül bir çerçeveye yönelik çalışmalar bekleniyor.

Son başvuru tarihi 11 Şubat 2026

Proje başvuruları 2 aşamalı olarak alınacak. İlk aşamayı geçen proje önerileri ikinci aşama için davet edilecek.

İlk aşama başvuru sürecinde uluslararası başvurunun yanı sıra projede yer alan Türk kurum/kuruluşlar tarafından ayrıca TÜBİTAK'a, belirtilen tarihe kadar Proje Başvuru Sistemi üzerinden ilk aşama ulusal başvurunun elektronik imzalı olarak yapılması gerekiyor. Projelerin fonlama kararlarının 2026 yılı sonunda alınması öngörülüyor.

İlk aşama uluslararası başvurular için son tarih 11 Şubat, ikinci aşama için 27 Temmuz olarak belirlendi.

200 bin avroya kadar destek

Çağrıya, Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye'de yerleşik şirketler başvurabilecek.

Proje süresi en fazla 36 ay olarak belirlendi. TÜBİTAK'tan talep edilen katkı, kurum hissesi ve proje teşvik ikramiyesi hariç proje başına 200 bin avroyu, yürütücü kuruluş başına yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları için 100 bin avroyu, özel kuruluşlar için 200 bin avroyu aşamayacak.

Çağrı kapsamında yurt içi/yurt dışı bilimsel toplantılara katılım için yapılacak seyahatlere en fazla 116 bin lira ve proje ortakları arasında çalışma ziyareti, network gibi faaliyetlere ilişkin yapılacak seyahatlere de en fazla 195 bin lira olmak üzere yürütücü kuruluş başına toplamda en fazla 311 bin liraya kadar ödenek istenebilecek.

Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları, belirlenen bütçeleri üzerinden yüzde 100, büyük ölçekli özel kuruluşlar yüzde 60 ve KOBİ'ler yüzde 75 desteklenecek. Destek kalemleri arasında personel giderlerinden yurt içi ve dışı seyahate, alet, makine ve teçhizattan danışmanlığa kadar çeşitli kalemler yer alıyor.