‘Sürdürülebilir çevre anlayışıyla çalışıyoruz’

Albayrak Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Prof. Dr. Ömer Bolat, Dünya Çevre Günü’ne ilişkin yaptığı açıklamada, sürdürülebilir bir gelecek ve çevre için yerli ve milli üretimin altını çizdi.

Bolat, “Albayrak Grubu olarak faaliyet gösterdiğimiz sanayiden tarıma, hizmetlerden medyaya pek çok alanda sürdürülebilir çevre anlayışıyla çalışmaya devam ediyoruz. Gelecek nesillere sürdürülebilir bir çevre bırakmak üzere faaliyetlerimize devam ediyoruz. Sürdürülebilirliğin en güzel tanımı, ‘diğergamlık’ olarak özetlenebilir. Diğergamlık nedir diye açıklamamız gerekirse ‘en az kendin kadar başkasını düşünme ahlakı’ diyebiliriz. Sürdürülebilir bir gelecek kavramının ülkemizde benimsenmesi ve bu doğrultudaki uygulamaların hayata geçirilmesi yönündeki çalışmalar her geçen gün artıyor. Ancak sürdürülebilirliğin sadece birkaç büyük şirketin değil, bütün iş dünyasının ortak meselesi olduğu bilinmelidir. Bu nedenle, büyük sanayi işletmelerinin sürdürülebilir üretim projelerinin, tabana, KOBİ’lere yaygınlaştırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Albayrak Grubu olarak birçok farklı sektörde Türkiye’nin geleceğine değer katarak, sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde işler yaptıklarını aktaran Bolat, şunları kaydetti:

“Örneğin, sektörün yükselen gücü ve vizyoner markası Balıkesir - Varaka Kağıt fabrikamızda geri dönüşümle üretim faaliyetlerimize devam ederken, tamamıyla yurtiçi tedarikçilerden temin edilen hurda kâğıtla iç piyasaya büyük katkı sağlıyor, sektöre öncü olacak projelere imza atıyoruz. Türkiye’nin ilk özel atık yönetimi şirketini 1992 yılında Albayrak Grubu kurdu. Yaşamın doğal ve kaçınılmaz sonucu olan atıkların çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve kontrolünü sağlamak amacıyla atık yönetimiyle ilgili Yeşil Adamlar Şirketi’ni faaliyete geçirerek Türkiye’de bu sektörün öncüsü olduk.

2009 yılında ise Bayfa Geri Dönüşüm’ü hayata geçirdik ve böylelikle atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden geri dönüştürülmesini sağladık. Bu kapsamda önemli araştırmalar ve yatırımlar yapan Bayfa Geri Dönüşüm şirketimiz, ekonomik ve teknik olarak geri kazanımı mümkün olan atıkları sistemli bir şekilde toplayıp ayrıştırıyor. Bayfa kurulduğundan bu yana 232 bin ton atık topladı ve ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırdı. Bu da bilimsel verilere göre 3 milyondan fazla ağacın kesilmesinin önlenmesi, 975 bin MWh elektrik enerjisi tasarrufu ve yaklaşık 55 bin ton petrolün hammadde olarak kullanılmasının engellenmesi anlamına geliyor.”