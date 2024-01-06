Süratli giden araç sürücüsü kontrolden çıkarak takla attı

Kaza, saat 12.00 sıralarında Küçükçekmece Hürriyet Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Güneşli istikametine giden İbrahim Solak idaresindeki 34 DKH 556 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önce aydınlatma direğine çarptı ardından takla atarak aynı yöne giden panelvan araca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Solak, hafif şekilde yaralandı. Panelvan araç sürücüsü Ali Bulut ise, kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen polis güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise, hafif yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Aracın çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik normale dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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