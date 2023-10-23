Sürat Kargo’ya ‘İnsana Saygı Ödülü’

Müşteri odaklı çalışmalarıyla ön plana çıkan, dünyanın 220’den fazla bölgesine ve Türkiye’nin dört bir yayına hizmet veren Sürat Kargo, insan kaynakları platformu Kariyer.net tarafından “Kariyer.net İnsana Saygı Ödülü’ne layık görüldü.

Türkiye’nin en etkili İnsan Kaynakları Ödülleri arasında yer alan İnsana Saygı Ödülleri; Kariyer.net kullanıcısı olan ve iş başvurularını en kısa sürede ve en yüksek oranda yanıtlayan şirketlerin yanı sıra en çok başvuru alan ve en çok istihdam yaratan şirketlere veriliyor.

Aday başvurularına yüzde 99 oranında yanıt!

İnsana Saygı Ödülü’ne 2023 yılı performansı ile layık görülen Sürat Kargo; aday başvurularına yüzde 99 oranında yanıt veren ve aynı zamanda geçen yıla göre başvuru sayısını yüzde 70 oranında arttıran şirket olarak dikkat çekti. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Deprem Bölgesinde bulunan 11 ilden 30 binin üzerinde başvuru alan Sürat Kargo; tüm çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak için dijital ortamda sürat akademi sistemini devreye aldı ve online eğitimler ile çalışanlarını desteklemeye devam ediyor.

İşimizin odağında ‘insan’ var

Konuyla ilgili olarak değerlendirmede bulunan Sürat Kargo İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatma Türkmen; Türkiye’nin insan kaynakları alanında en prestijli ödüllerinden biri olan Kariyer.net İnsana Saygı Ödülü’nün sahibi olmaktan ötürü büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti. İnsanı işin odağına aldıklarını belirten Türkmen; “Aldığımız bu ödül bizi çok daha iyisini yapmak için motive etmeye devam edecek. Biz Sürat Kargo ailesi olarak büyük bir ekip ve büyük bir takımız. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde de birçok başarılı iş ve projelere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.