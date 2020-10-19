Sürat Kargo, TVRM Kovid-19 sertifikasını alan ilk kargo şirketi oldu

İSTANBUL (AA) - Sürat Kargo, Kovid-19'a karşı tüm tedbirlerin alındığını tescilleyen TVRM Kovid-19 sertifikasını dünya genelinde kendi sektöründe alan ilk kargo şirketi oldu.

Sürat Kargo, hem çalışanları hem de müşterileri için Kovid-19 salgınına karşı tüm tedbirleri alması nedeniyle TVRM (Transmittable Virus Risk Management) Kovid-19 sertifikasını almaya hak kazandı.

RoyalCert Türkiye Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri tarafından verilen sertifikanın duyurulmasına ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, 15 Temmuz'dan sonra FETÖ/PDY aidiyeti belirlenen şirketlerin TMSF'ye geçtiğini anımsattı.

Bu kapsamda ellerinde bulunan şirket sayısının an itibarıyla 806 olduğunu bildiren Gülal, "30 Eylül itibarıyla bu şirketlerin öz kaynak büyüklüğü 28 milyar lira, aktif büyüklüğü de 66,5 milyar lira seviyesinde. Bu şirketlerimizde an itibarıyla 40 bin 371 kişi çalışıyor." diye konuştu.

Gülal, bu şirketleri devraldıktan itibaren itibar kaybı yaşanmaması ve istihdamın artırılması için "basiretli tüccar" felsefesiyle çalıştıklarını ifade ederek, "Devraldığımız an itibarıyla 18,2 milyar lira olan öz kaynak büyüklüğü yüzde 52 artışla 28 milyar liraya, 42,7 milyar lira seviyesinde olan aktif büyüklük de yüzde 55 artışla 66,5 milyar liraya yükseldi." dedi.

Şirketlerin son dönemdeki ekonomik bilançolarına değinen Gülal, özellikle inşaat şirketlerinde ciddi satışları olduğunu aktardı.





- Zarar eden Sürat Kargo'da yıl sonu hedefi 40 milyon lira net kar





Muhiddin Gülal, 2016 Kasım'dan itibaren TMSF kayyumluğunda yönetilen Sürat Kargo'nun, inanılmaz bir başarı hikayesi yazdığını ve Türk lojistik sektöründe ilk 4'te olduğunu bildirdi.

Şirketin, Türkiye'deki kargo sektörünün gelişimine sağladığı katkı ve gösterdiği ticari performansla fark atmaya devam ettiğini aktaran Gülal, şu bilgileri verdi:

"Kasım 2016'da şirketin 275 milyon liralık cirosu vardı. 2020 Eylül itibarıyla yüzde 90 artışla 522 milyon liralık ciroyu yakaladı. Geçen yıla göre ciroda yüzde 34'lük bir artış söz konusu. Şirketi devraldığımızda aktif büyüklüğü 91,2 milyon liraydı. Eylül itibarıyla yüzde 95 büyümeyle 177 milyon liralık aktif büyüklüğe ulaştı. Devraldığımızda zarar eden bir şirket söz konusuydu, 12,7 milyon lira net zararı vardı. Yine 2020 Eylül sonu itibarıyla şirket, 20 milyon lira net kar elde eder duruma geldi. Yüzde 241'lik artış söz konusu. Yıl sonu hedefimiz 40 milyon lira net kar, 700 milyon liralık ciro."

Gülal, şirketin çalışan sayısının 5 bin 669'dan 7 bin 280'e çıktığını belirterek, "Zarar eden şirketi net kar elde eden bir firma haline getirdik." dedi.





- "Sürat Kargo ile ilgili satış düşüncemiz var"





TMSF Başkanı Gülal, bugün çok önemli bir belge alacaklarını, kargo sektöründe bu sertifikayı ilk alan şirket olduklarını söyledi.

Gülal, "Kovid-19 tedbirlerini maksimum seviyede alan şirket Sürat Kargo... Dünya ve ülkemiz olağanüstü bir süreç yaşıyor. Biz de bu sürece uygun olarak adımlarımızı atıp şirketimizi geleceğe taşımaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Bir gazetecinin Sürat Kargo'nun satılıp satılmayacağına ilişkin sorusu üzerine Gülal, "Satış düşüncemiz var. Ancak ihale takvimi netleşmiş değil. Belki önümüzdeki dönemde, belki 2021'in ilk çeyreğinde Sürat Kargo ile ilgili bir satış aksiyonu almak istiyoruz." dedi.





- "Dünyada sertifikayı alan ilk kargo şirketi"





RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı da TVRM programının insandan insana bulaşıcı bütün risklere karşı alınan önlemleri ihtiva ettiğini ve RoyalCert Almanya tarafından başlatıldığını hatırlattı.

Bu programın halihazırda 40 ülkede uygulandığını aktaran Namlı, "Sürat Kargo, lojistik sektöründe bu belgeyi alan ilk şirket. Bbu sertifika verilirken kalite yönetiminden iş sağlığı güvenliğine, çevre yönetimine kadar uçtan uca tüm kriterler değerlendiriliyor. Bunlara ek olarak Kovid-19'a karşı hijyen, maske ve mesafe gibi konular denetlenmekte." şeklinde konuştu.

Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı kapsamında yetkilendirilen kuruluşlardan olduklarını anımsatan Namlı, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar verilen her iki Güvenli Turizm Sertifikası'ndan birisini RoyalCert olarak biz verdik. Sektördeki faaliyetlerimizi başka alanlarda da devam ettiriyoruz. Bu kapsamda yeni ve değerli iş birliklerine imza atıyoruz. Türkiye'de farkındalığın artırılmasına katkı sağlamaları nedeniyle TMSF'ye ve Sürat Kargo'ya teşekkür ediyorum."

Toplantı, Sürat Kargo'nun almaya hak kazandığı TVRM Kovid-19 sertifikasının Alphan Namlı tarafından TMSF Başkanı Gülal'a takdim edilmesiyle sona erdi.

Toplantıya, Kaynak Holding AŞ ve bünyesindeki şirketlerden Sürat Kargo'nun Yönetim Kurulu Başkanı Çağrı Seyfi de katıldı.