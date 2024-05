“Süpürmezsem duramıyorum” Kahramanmaraşlı Fatma teyze gençlere örnek oluyor

Onikişubat ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde yaşayan 83 yaşındaki 9 çocuk annesi Fatma Soyutemiz, her gün evinin önünü süpürüp, çiçeklere su vererek herkese örnek oluyor. “Herkes evinin önünü temizlese çok güzel olur. Peygamber Efendimiz temizliği çok sever. Bizler de onu örnek almalıyız” diyen Fatma teyze, “Sabah kalkıp namazımı kılıyorum. Ekmeğe gidiyorum, çayımı yapıyorum. Daha sonra Kur’an-ı Kerim okuyorum. Bu içeriden gelen bir şey. Süpürmezsem duramıyorum. Ben buraları süpürmezsem her tarafı pis sanıyorum. Her gün buraya oturuyorum. Evimin önü tertemiz. Süpüremez olana kadar burayı her gün temizleyeceğim. Kimse beni durduramaz. Tabii ki bir benim süpürmem ile olmaz. Herkes evinin önünü süpürmeli. Ben her zaman söylerim bunu” şeklinde konuştu.