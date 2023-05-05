Şüpheli yangına 3 koldan soruşturma

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Akit Medya Grubu’nun merkez binasının bodrum katında bulunan halı fabrikasında başlayan ve CHP’li İBB yönetimine bağlı İstanbul İtfaiyesinin kusur ve ihmalleriyle 60 saatte söndürülemeyen yangınla ilgili çok yönlü incelemeler sürüyor. Akit gazetesi, Akit TV ve yeniakit.com.tr’nin ofislerinin yer aldığı Küçükçekmece’deki merkez binamızda 27 Nisan’da çıkan ve 17 bin metrekarelik kapalı alanın ve değeri milyonlarca lirayı bulan ekipmanların kül olmasına sebep olan yangını incelemekle görevlendirilen İçişleri Bakanlığına bağlı mülkiye müfettişleri, alevlerle mücadele konusunda İBB’nin ihmal, kusur ve kastının olup olmadığını üç koldan araştırıyor.

Kasıt ve ihmal şüphesi

Yangına yönelik kasıt ve ihmal şüphesini araştırmakla görevli müfettişler, gazetemiz Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu ve Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ile görüşerek felakete ilişkin bilgi aldı. Önceki gün gerçekleşen ve yaklaşık üç saat süren görüşmede, Karahasanoğlu kardeşler, göreve gelir gelmez liyakatli personeli işten atan ve yerine liyakatsiz yandaşlarını doldurarak İBB’nin operasyonel hafızasını sıfırlayan CHP’li Ekrem İmamoğlu sorumluluğundaki İstanbul İtfaiyesinin beceriksizliğini ve yangına müdahaledeki yetersizliğini belge ve görüntülerle tek tek izah etti.

Emniyet sabotaj ihtimalini araştırıyor

Emniyet olay yeri inceleme ekipleri ise Akit Medya Grubu binasındaki yaşanan yangındaki sabotaj ve terör ihtimalini araştırmak için dün de merkez binamızda incelemelerini sürdürdü. Öte yandan, alevlerle mücadele konusunda gerekli koordinasyonu sağlayamayan ve Akit Medya Grubu’nun 30 yıllık birikimlerinin göz göre göre yanmasına seyirci kalan CHP’li İBB yönetiminin, yangının üzerinden bir hafta geçmesine rağmen sessizliğini koruması, malum zihniyetin kindar yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.