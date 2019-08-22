Şüpheli otomobilden bin 490 paket kaçak sigara çıktı Adana’da şüphe üzerine durdurulan otomobilde, bin 490 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adana’da şüphe üzerine durdurulan otomobilde, bin 490 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri otoyolda kaçakçılığı önlemek için uygulama başlattı. Polis bir otomobilden şüphelenip durdurdu. İçinde yabancı uyruklu A.Ö. ve A.E.’nin bulunduğu otomobilde yapılan aramada bin 490 paket kaçak sigara bulundu.

Gözaltın alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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