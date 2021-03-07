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Sağlık Şüpheli ölüm! O ülke, aşı tedarikini askıya aldı
Sağlık

Şüpheli ölüm! O ülke, aşı tedarikini askıya aldı

Avusturyalı yetkililer Oxford/AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını olduktan sonra bir kişinin hayatını kaybetmesi üzerine, önlem amaçlı olarak aşı tedarikinin askıya alındığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 16:57:00 -
Şüpheli ölüm! O ülke, aşı tedarikini askıya aldı

Avusturya’da, 49 yaşındaki bir kadın, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırdıktan sonra şiddetli kan pıhtılaşması sonucu hayatını kaybetti. Aynı aşıyı yaptıran 35 yaşındaki bir kadında da akciğer embolisi görüldü. Yetkililer bugün yaptıkları açıklamada önlem amaçlı olarak Oxford/AstraZeneca aşısı tedarikini askıya aldıklarını bildirdi.

Sağlık yetkilileri, "Şu anda aşı ile ölümün ilişkili olduğuna dair bir kanıt yok" dedi ve kan pıhtılaşmasının aşının bilinen yan etkileri arasında olmadığını söyledi.

Güney Kore de soruşturma başlattı

Çoğunlukla Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından ortak geliştirilen koronavirüs aşısının uygulandığı ve aşı çalışmalarının ilk haftasında 296 binden fazla kişiye aşı yapılan Güney Kore’de Hastalık Kontrol ve Önleme Dairesi (KCDC), aşı işlemi sonrası hayatını kaybeden 7 kişinin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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