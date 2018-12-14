Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti

Sabah saatlerinde Ankara'da YHT ile rayları kontrol eden trenin çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Ölenlerden biri astrofizik profesörü

Tren kazasında hayatını kaybedenlerden biri de, astrofizik alanında çalışmalar yapan Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak oldu.

Doçentlik ve profesörlük zamanlarında astrofizik alanına yoğunlaşan Albayrak'ın ilgilendiği diğer alanlar şunlardı:

Yıldızaltı Cisimler (Kahverengi Cüceler)

Küçük Kütleli Yıldızlar

Bünyesel Değişen (RR Lyrae, Delta Scuti türü) Yıldızlar

Örten Değişen Çift Yıldızların Fotometrik Analizi

Erken Tayf Türü (Cüce ve Süperdev) Yıldızların Tayfsal Analizi

Zamanlamasıyla şüpheleri ardında bırakan kaza

Öte yandan, bu alanda çalışmalar yapan bir bilim insanının; gece saatlerinde Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulduğunu açıklayan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlandıktan sonra, tren kazasında hayatını kaybeden birkaç kişiden olması ise şüpheleri ardında bıraktı.

Son açıklaması: Çok yakında büyük işler yapacağız

Hayatını kaybeden Prof. Dr. Berahitdin Albayrak, bir süre önce yaptığı bir konuşmada, Türkiye Uzay Ajansı projesinden bahsederek, Türkiye'nin bu alanda yakında büyük bir atılım gerçekleştireceğini belirtmişti.