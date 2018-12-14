0553 313 94 23

Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti

Gece saatlerinde Türkiye Uzay Ajansı kurulduktan sonra, sabah saatlerinde tren kazasında ölenlerden birinin astrofizik alanında çalışmalar yapan Prof. Dr. Berahitdin Albayrak olması düşündürdü.

14 Aralık 2018 Cuma 01:24
Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti

Sabah saatlerinde Ankara'da YHT ile rayları kontrol eden trenin çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Ölenlerden biri astrofizik profesörü

Tren kazasında hayatını kaybedenlerden biri de, astrofizik alanında çalışmalar yapan Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak oldu.

Doçentlik ve profesörlük zamanlarında astrofizik alanına yoğunlaşan Albayrak'ın ilgilendiği diğer alanlar şunlardı:

Yıldızaltı Cisimler (Kahverengi Cüceler)
Küçük Kütleli Yıldızlar
Bünyesel Değişen (RR Lyrae, Delta Scuti türü) Yıldızlar
Örten Değişen Çift Yıldızların Fotometrik Analizi
Erken Tayf Türü (Cüce ve Süperdev) Yıldızların Tayfsal Analizi

Zamanlamasıyla şüpheleri ardında bırakan kaza

Öte yandan, bu alanda çalışmalar yapan bir bilim insanının; gece saatlerinde Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulduğunu açıklayan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlandıktan sonra, tren kazasında hayatını kaybeden birkaç kişiden olması ise şüpheleri ardında bıraktı.

Son açıklaması: Çok yakında büyük işler yapacağız

Hayatını kaybeden Prof. Dr. Berahitdin Albayrak, bir süre önce yaptığı bir konuşmada, Türkiye Uzay Ajansı projesinden bahsederek, Türkiye'nin bu alanda yakında büyük bir atılım gerçekleştireceğini belirtmişti.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 01:24
  1. Ankara
  2. ankara
  3. yht
  4. tren
  5. astrofizik
  6. ankara üniversitesi
  7. prof. dr. berahitdin albayrak
  8. türkiye uzay ajansı
  9. cumhurbaşkanlığı kararnamesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Macaristan'da "fazla mesai" protestosu devam ediyor
    1. Macaristan'da "fazla mesai" protestosu..
    2. El freni çekilmeyen otomobil uçuruma..
    3. DEAŞ Strazburg'daki silahlı saldırıyı..
    4. ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'dan..
    5. 'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi..
    6. Katar'dan Türkiye’ye başsağlığı mesajı
    7. Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler..
    8. Ürdün'deki hükumet karşıtı gösteride 5..
    9. Malmö-Beşiktaş maçının İsveç..
    10. ABD'nin Yemen'de Suud koalisyonuna..
    11. Türkiye'den Sudan'a sağlık desteği
    12. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    13. ABD'li bankadan flaş açıklama! 'Dolar..
    14. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    15. Gol atamadı! Takım arkadaşlarını suçladı
    16. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    17. Fransa'da Macron'a öfke sürüyor! Sarı..
    18. Afyonkarahisar beyaza büründü
    19. Hak-İş ve Memur-Sen heyeti "Filistin'e..
    20. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu..
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Rusya'dan Fırat'ın doğusuyla ilgili açıklama!
    Rusya'dan Fırat'ın doğusuyla ilgili açıklama!
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazası! Çok sayıda...
    Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazası! Çok sayıda...

    Günün Karikatürü

    14 Aralık 2018
    Bakan duyurdu: 100 milyar dolarlık kaynak bulduk
    Bakan duyurdu: 100 milyar dolarlık kaynak bulduk
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi