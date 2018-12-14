Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti
Gece saatlerinde Türkiye Uzay Ajansı kurulduktan sonra, sabah saatlerinde tren kazasında ölenlerden birinin astrofizik alanında çalışmalar yapan Prof. Dr. Berahitdin Albayrak olması düşündürdü.14 Aralık 2018 Cuma 01:24
Sabah saatlerinde Ankara'da YHT ile rayları kontrol eden trenin çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.
Ölenlerden biri astrofizik profesörü
Tren kazasında hayatını kaybedenlerden biri de, astrofizik alanında çalışmalar yapan Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak oldu.
Doçentlik ve profesörlük zamanlarında astrofizik alanına yoğunlaşan Albayrak'ın ilgilendiği diğer alanlar şunlardı:
Yıldızaltı Cisimler (Kahverengi Cüceler)
Küçük Kütleli Yıldızlar
Bünyesel Değişen (RR Lyrae, Delta Scuti türü) Yıldızlar
Örten Değişen Çift Yıldızların Fotometrik Analizi
Erken Tayf Türü (Cüce ve Süperdev) Yıldızların Tayfsal Analizi
Zamanlamasıyla şüpheleri ardında bırakan kaza
Öte yandan, bu alanda çalışmalar yapan bir bilim insanının; gece saatlerinde Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulduğunu açıklayan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlandıktan sonra, tren kazasında hayatını kaybeden birkaç kişiden olması ise şüpheleri ardında bıraktı.
Son açıklaması: Çok yakında büyük işler yapacağız
Hayatını kaybeden Prof. Dr. Berahitdin Albayrak, bir süre önce yaptığı bir konuşmada, Türkiye Uzay Ajansı projesinden bahsederek, Türkiye'nin bu alanda yakında büyük bir atılım gerçekleştireceğini belirtmişti.
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