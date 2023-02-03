Şüpheli hareketler var! Bitcoin'in fiyatı manipüle mi ediliyor?

Kripto para piyasası geçen yılki çöküşün ardından yeniden toparlanmaya çalışıyor. 2022 yılı zirvesinden yüzde 70’e yakın düşen Bitcoin, son birkaç haftadır yükselerek yatırımcılarına yüzde 40’a yakın getiri sağladı. Ancak geçmişte yaşanan bazı fiyat hareketlerinde olduğu gibi bu yükseliş hareketinin de manipülasyon olma ihtimali bulunuyor.

Alım satım dengesi bozuluyor

Insider’dan Phil Rosen’ın haberine göre, Bitcoin manipüle ediliyor olabilir. 2017 yılında bunu kanıtlayan bir profesör, bunun böyle olduğuna dair bugün daha fazla tehlike olduğunu söylüyor.

Borsagundem.com'un derlediği bilgilere göre, geçen yıl kasvetli bir çöküşten sonra Bitcoin, yeni yılla birlikte yüzde 40'tan fazla yükseldi. Ancak, Texas Üniversitesi McCombs İşletme Okulu Finans Profesörü John Griffin, bu yükselişte şüpheli bir şeyler olduğunu düşünüyor.

2017 yılında, kendisi ve bir meslektaşı, tek bir Bitcoin ‘balinasının’ fiyatı nasıl artırabildiğini ve alım satım dengesini bozduğunu fark ettiğinde benzer bir kural dışılık sezgisine sahipti. 2018 yılında Griffin ve Amin Shams, Bitcoin piyasasının tek bir balina tarafından manipüle edildiğine dair kanıtlarını ayrıntılarıyla açıkladıkları 118 sayfalık bir rapor yayınladı. İki yıl sonra ise bu rapor, hakemli Journal of Finance tarafından onaylandı ve yayınlandı.

Bugünkü yükselişle paralellikler var

Griffin, "Bu yükseliş çok şüpheli. 2017 yılında gördüğümüz aynı mekanizma şu anda hala Bitcoin piyasasında geçerli olabilir” diyor. Griffin, bir kripto manipülatörünün, varlıkları için bir taban fiyat belirlemek istiyor olabileceğini söylüyor ve bu hareketin, şu anda istikrardan ziyade yüksek oynaklık gören Bitcoin için geçerli olabileceğini söylüyor.

Griffin, “Oldukça olumsuz bir hissiyatın hakim olduğu böylesi bir dönemde, Bitcoin’de şüpheli şekilde sağlam zeminler görüyoruz” şeklinde konuşuyor. Griffin, kripto pazarının büyüklüğünün ve veri miktarının kesin kanıtları ortaya koyma noktasında kendilerini zorladığını itiraf ediyor. Sadece bu da değil; Griffin, kötü piyasa oyuncularının kimliklerini gizleyecek kadar sofistike olduklarını da ekliyor.

Belli eşiklerde büyük alımlar

Griffin'in beş yıl önceki araştırmasından elde ettiği bir bulgu, kripto para belirli eşiklere ulaştığında oldukça büyük Bitcoin alımlarının gerçekleştiği yönündeydi. Griffin, “Bu kriterlerde çok daha fazla alım gördük. Balina, fiyat tabanları oluşturmaya devam etti ve bu tabanlar giderek yükseldi. Bu bir ekip işi değildi, tek bir hesaptı. Ancak balina fiyatı eşiklerde tuttuğunda, bu, Bitcoin'in bu katlarda güvenli olduğu izlenimini verdi. Bu da fonların ve küçük yatırımcıların Bitcoin satın almasını güvenli hale getirerek fiyatı daha da yükseltti” şeklinde konuşuyor.

Taban fiyat manipülasyonu

Griffin, Bitcoin'in son koşusu sırasında, görünüşte ne kadar güvenilir bir şekilde 16.000 doların üzerine sıçramasını tuhaf bulduğunu aktarıyor. Griffin’e göre bu dinamik, Sam Bankman-Fried'in FTX'inin çöküşü esnasında ise oldukça belirgin şeklide kendini gösterdi. Kasım ayında beş günlük bir süreçte, Bitcoin yüzde 25 oranında düşerek 15.900 dolara geriledi. Ardından Bitcoin, biri hariç 11 Ocak'a kadar her gün 16.000 ila 18.000 dolar arasında işlem gördü.

Danışıklı dövüş

Bitcoin'in bu derece istikrar sergilemesi gerçekten de alışılmadık bir durum. FTX, kripto ve finans tarihindeki en büyük çöküşlerden biri oldu ancak dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin, bu depremi şimdiye kadarki en küçük dalgalanmalardan biriyle atlattı.

Bugün Griffin, Bitcoin'in ‘manipülasyona karşı oldukça savunmasız’ kaldığına inanıyor. Griffin, “Bu sefer somut bir analizimiz yok. Eğer tahmin ettiğimiz gibi bir danışıklı dövüş varsa, gerçek ancak belli hikayelerde ortaya çıkabiliyor” diyerek böylesi durumların tespitinin ne kadar zor olduğunun da altını çiziyor.