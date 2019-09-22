Şüpheli grup durduruldu, 33 kişi yakalandı
Hatay'da hudut birlikleri tarafından şüphelenilen grubun durdurulması sonucu 33 düzensiz göçmen yakalandı.22 Eylül 2019 Pazar 15:02
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, sınırı yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü ilçesi kırsalında şüpheli bir grubu durdurdu.
Sınırı yasa dışı yollarla geçtikleri belirlenen Suriye uyruklu 33 düzensiz göçmen, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya teslim edildi.
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