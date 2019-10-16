Şüpheli grubu durduran hudut birlikleri 54 kişiyi yakaladı
Hatay'da şüpheli grubu durduran hudut birlikleri, sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen 54 düzensiz göçmeni yakaladı.16 Ekim 2019 Çarşamba 16:34
Hatay'ın Altınözü ilçesinde sınırı yasa dışı yollardan geçen 54 düzensiz göçmen yakalandı.
Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü ilçesi kırsalında şüpheli grubu durdurdu.
Sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen Suriye uyruklu 54 düzensiz göçmen, işlemleri için jandarmaya teslim edildi.
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