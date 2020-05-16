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Şüpheli aracı kovalayan polis otosu kaza yaptı bir polis yaralandı

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Ekipleri, Bursa’nın İznik ilçesine kadar kovaladığı 16 ABY 016 plakalı şüpheli otomobille ilçe devlet hastanesi mevkiinde çarpıştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 05:31:23 -
Şüpheli aracı kovalayan polis otosu kaza yaptı bir polis yaralandı

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Ekipleri, Bursa’nın İznik ilçesine kadar kovaladığı 16 ABY 016 plakalı şüpheli otomobille ilçe devlet hastanesi mevkiinde çarpıştı. Kazada Narkotik Komiser Yardımcısı Y. T yaralandı. Polis, olay yerinden hızla kaçan şüpheli otomobilin arkasından üç el ateş etti.


Olay İznik’e meydana geldi. Polis ekipleri Gemlik ilçesinden kiralandığı öğrenilen 16 ABY 016 plakalı şüpheli otomobili Osmangazi Köprüsünden itibaren kovalamaya başladı. Yalova Emniyeti Narkotik Şube Ekipleri, şüpheli otomobille İznik Devlet Hastanesi mevkiinde çarpıştı. Kaza da komiser yardımcısı Y. T yaralandı. Polisin arkasından üç el ateş ettiği şüpheli otomobil Hisardere köyü yolu üzerinde terkedilmiş olarak bulundu. Jandarma ve polis ekipleri tarla içlerine doğru kaçtığı düşünülen sürücüyü aramak için çalışma başlattı. Şüphelinin terk ettiği otomobil otoparka çekilirken, yaralı komiser yardımcısı Y. T’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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