Şüphe üzerine durduruldu! Kırmızı bültenle aranan 3 şüpheli yakalandı
Konya'da şüphe üzerine durdurulan otomobildeki terör örgütü DAEŞ üyesi olduğu iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Konya'da şüphe üzerine durdurulan otomobildeki terör örgütü DAEŞ üyesi olduğu iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Yunak İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray Mahallesi'ndeki kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçtaki yabancı uyruklu R.K.S'nin, DEAŞ üyesi olmaktan Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı, sürücü K.K. ile araçtaki yabancı uyruklu A.A'nın da terör örgütü DAEŞ üyesi olduğu öne sürüldü.
Gözaltına alınan üç şüphelinin sorgularının devam ettiği öğrenildi.