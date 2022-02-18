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Gündem Şüphe üzerine durduruldu! Kırmızı bültenle aranan 3 şüpheli yakalandı
Gündem

Şüphe üzerine durduruldu! Kırmızı bültenle aranan 3 şüpheli yakalandı

Konya'da şüphe üzerine durdurulan otomobildeki terör örgütü DAEŞ üyesi olduğu iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 17:38:00 -
Şüphe üzerine durduruldu! Kırmızı bültenle aranan 3 şüpheli yakalandı

Konya'da şüphe üzerine durdurulan otomobildeki terör örgütü DAEŞ üyesi olduğu iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Yunak İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray Mahallesi'ndeki kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçtaki yabancı uyruklu R.K.S'nin, DEAŞ üyesi olmaktan Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı, sürücü K.K. ile araçtaki yabancı uyruklu A.A'nın da terör örgütü DAEŞ üyesi olduğu öne sürüldü.

Gözaltına alınan üç şüphelinin sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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