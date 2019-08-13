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Şüphe üzerine durdurulan araç, uyuşturucu satıcılarını yakalattı

Kadıköy’de uygulama sırasında şüphe üzerine durdurdukları araçta skunk rastlayan polis ekipleri, çalışmanın devamında uyuşturucu maddenin teminini sağlayan şahısları yakaladı.

13 Ağustos 2019 Salı 15:24
Şüphe üzerine durdurulan araç, uyuşturucu satıcılarını yakalattı

Kadıköy’de uygulama sırasında şüphe üzerine durdurdukları araçta skunk rastlayan polis ekipleri, çalışmanın devamında uyuşturucu maddenin teminini sağlayan şahısları yakaladı. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti konusuyla ilgili yapılan çalışmalarda 28 Temmuz’da saat 23.00 sıralarında Rasimpaşa Mahallesi Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde uygulama yapan ekiplerin, şüphe üzerine durdurdukları araçta bulunan Burak A.’nın (23) üst aramalarında 5 parça halinde 6,4 gram ağırlığında skunk maddesinin ele geçirildiği açıklandı. Olayla ilgili olarak Burak A. ve Ahmet Y. (21) yakalanarak gözaltına alındı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre çalışmanın devam ettirildiği ve şahısların uyuşturucu maddeyi Emin G.’den (35) temin ettikleri belirlendi. Şahsın Ümraniye’de ikamet ettiği adresi takibe alan polis ekipleri, ikametin önüne araçla gelerek uyuşturucu madde satışı yapan Emin G. ve Metin Y.’yi (31) suçüstü yakaladı. Araçta yapılan aramada bin 90 gram skunk maddesi ele geçirilirken Metin Y.’nin uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydının bulunduğu tespit edildi.


Konuyla ilgili olarak yakalanan şüphelilerden B.A. ve A.Y. uyuşturucu madde kullanmak suçundan yapılan işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. E.G. ve M. Y.’nin ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildikleri öğrenildi.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 15:24
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