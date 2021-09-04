Süphan Dağı'ndaki 3 krater gölü kurudu

Bir grup dağcı ve doğa tutkunu, Ağrı'nın Patnos ve Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarındaki Süphan Dağı'na gezi amaçlı tırmanış programı düzenledi.

Dağın 4 bin 58 metre yüksekliğindeki zirvesine çıkan grup, buradaki 3 krater gölünün kuruduğunu tespit etti.

Cep telefonu kamerasıyla kuruyan bölgeleri kayıt altına alan gruptakiler, bölgedeki diğer göllerde ise su seviyesinin oldukça düştüğünü gözlemledi.

Doğa tutkunu Lütfi Yiğit, AA muhabirine, gezi amaçlı Süphan Dağı'na çıktıklarını söyledi.

Yüksek rakımlarda suyun fazla olduğunu düşünerek yanlarına az su aldıklarını ifade eden Yiğit, "Zirveye doğru çıktıkça Süphan Dağı'nda ciddi bir kuraklığın olduğunu anladık. Üç gölün kurumuş olduğunu gördük. Bununla beraber yüzyıllardır orada olan buzulların da erdiğini gördük. Suyun olmamasından kaynaklı doğal olarak canlı ve yaban hayatına denk gelemedik." diye konuştu.