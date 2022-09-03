'Süpermarkete düşürürüm' tehdidi! ABD'de uçak kaçırıldı

ABD'de kaçırılan uçak paniğe sebep oldu. Uzun süredir havada olan bir kişinin, kaçırdığı uçağı süpermarkete düşürmekle tehdit ettiği bildirildi.

Mississippi eyaletinin Tupelo şehrinde hareketli saatler yaşandığı belirtildi.

Havaalanından çalındığı tahmin edilen Beechcraft King Air 90 tipi iki motorlu uçağın yerleşim yerlerinin üzerinde zigzaglar çizdiği bildirildi.

Polisin, havaalanı çalışanı olduğu belirtilen kişi ile temasa geçtiği ve korsanın uçağı ülkenin en büyük süpermarket zinciri Walmart’ın Tupelo şubesine çarpmakla tehdit ettiği ifade edildi.

Walmart ve çevresindeki mağazalar polis tarafından boşaltılırken hava korsanını ikna çabalarının devam ettiği kaydedildi.

Beechcraft King Air 90 tipi iki motorlu 60 yıllık uçağın uzun menzile sahip olduğu ifade edildi. Bu yüzden tehdit altında olan yer sadece Tupelo olmayabilir.

Hava korsanının neden uçağı süpermarkete çarpmak ile tehdit ettiği de bilinmiyor.