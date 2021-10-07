Süpermarket zincirinde skandal! Unlu mamül reyonunu fareler istila etti

İngiltere'nin en yaygın süpermarket zincirlerinden Sainsbury's Londra mağazasında, skandal bir görüntü kaydedildi. Market müşterisinin unlu mamül reyonunda kaydettiği görüntülerde, farelerin boşalan rafları istila ettiği gözlendi.

Soruşturma başlatıldı

Bir İngiliz vatandaşanın kaydettiği tüyler ürperten görüntüler, İngiltere'de gündem oldu. Markette kaydedilen videonun yayılmasından sonra, mağaza hakkında soruşturma başlatıldı.

Tedarik sorunu rafları boşalttı

İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılmasıyla AB vatandaşı nakliye aracı sürücülerinin sayısının azalması ve koronavirüs salgını ülkede gıda sektörü gibi birçok tedarik zincirinde sorunların oluşmasına neden oldu. Başkent Londra'daki çeşitli marketlerde özellikle sebze ve meyve ürünleri ile hazır suların satışa sunulduğu raflar boşaldı.