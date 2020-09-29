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Spor Süperlig puan durumu
Spor

Süperlig puan durumu

Süperligde puan durumu, süperligde güncel puan durumu, 2020-2021 süper lig hafta hafta puan durumu ve fikstür gibi detaylar haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 20:51:00 -
Süperlig puan durumu

Süper Lig'de 3. hafta tamamlandı. 2020-2021 süperlig sezonu 3. Haftasında hangi takım kaç puanda? 

Süperlig 3.hafta

Süper Lig'de 3. hafta 1 maçla tamamlandı. Antalyaspor, sahasında Denizlispor'u mağlup ederek öne geçti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu....
Süper Lig'de 3. hafta Antalyaspor-Denizlispor maçıyla sona erdi. Akdeniz ekibi, sahadan 1-0 galip ayrıldı. 36 yıl sonra geri döndüğü Süper Lig'e çabuk ısınan Karagümrük, Başakşehir'i de mağlup ederek 7 puanla 3. haftayı liderlikle tamamladı.

Medipol Başakşehir, bu sezon ligde oynadığı 3 maçı da kazanamadı. Medipol- Başakşehir, ligin ilk üç haftasında deplasmanda Hatayaspor'a evinde Galatasaray 'a ve 3'üncü hafta ise deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorla mağlup olurken gol sevinci dahi yaşayamadı.

Geçen sezonunun şampiyonu olan Başakşehir, yeni sezonda 3 hafta sonunda 0 gol, 0 puanda kaldı. Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 4-1 mağlup ayrılırken sezonun ilk kaybını yaşadı. Haftanın en önemli maçında ise Galatasaray ile Fenerbahçe, 0-0 berabere kaldı.

Erzurumspor, deplasmanda Kayserispor'u 3-1'le mağlup ederken, Hatayspor, Kasımpaşa'yı 1-0 geçti. Göztepe ile Gaziantep 2-2 berabere kalırken, günün son maçında iseTrabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek bu sezonki ilk 3 puanını aldı.

Haftanın en önemli maçında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan 90 dakika, 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Süper Lig'de heyecan pazartesi günü oynanan Antalyaspor - Denizlispor maçıyla devam sona erdi. 90 dakika, ev sahibi Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Süper Lig 3. Hafta puan durumu ve fikstür

Süper Lig 2020-2021 Sezonu Puan Cetveli

 

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