Süperlig 2021 şampiyonu kim oldu? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe

Süper Lig'de şampiyon belli oldu! Deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden siyah beyazlılar 42 hafta sonunda şampiyonluğu kazanan takım oldu. Galatasaray da kendi sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti fakat şampiyonluğa yetmedi. 84 puan sonunda şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın tarihe geçti. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan ilk Türk oldu. Beşiktaş maçının son anları büyük heyecan fırtınasına sahne oldu. İşte son puan durumu...

1) Beşiktaş - 84 puan (+45)

2) Galatasaray - 84 puan (+43)

3) Fenerbahçe - 82 puan (+31)

Süperlig 2021 şampiyonu kim oldu?

Süperlig 2021 şampiyonu Beşiktaş oldu.

Beşiktaş, ligin son haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek averaj farkıyla 16. şampiyonluğuna ulaştı.

Siyah-beyazlılar, sezonu 84 puan ve +45 averajla tamamladı. Rakibi Galatasaray kazanmasına karşın averaj farkıyla ikinci sırada kaldı.

Galatasaray, birden fazla pozisyona girdiği Yeni Malatyaspor maçında Beşiktaş'la olan averaj farkını kapatmayı başaramadı. İki takımda sezon sonunda aynı puana ulaşmasına rağmen siyah-beyazlıların ikili averajdaki üstünlüğü şampiyonluk için yeterli oldu.

Şampiyonluk düdüğünün ardından büyük bir sevinç içerisinde sahaya giren Beşiktaş'lı futbolcular gözyaşlarını tutamadı. Tarihe geçen Sergen Yalçın, futbolcularıyla birlikte büyük bir sevinç yumağı oluştururken, gözyaşlarına hakim olamadı.