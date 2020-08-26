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Spor Süperlig 2020-2021 sezon fikstürü
Spor

Süperlig 2020-2021 sezon fikstürü

Süperlig 2020-2021 sezon fikstürü, Süper lig puan durumu 2020-2021 Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi ne zaman? İşte Süperlig 2020-2021 sezon fikstürü detayları...

Yeniakit Publisher
2020-08-26 21:51:00 - 2020-08-26 21:54:49
Süperlig 2020-2021 sezon fikstürü

Türkiye'deki ilk ulusal futbol turnuvası 1924'ten 1951'e kadar Türkiye Futbol Şampiyonası ismiyle düzenlendi. Türkiye'deki en üst seviyede oynanan futbol ligine Süper Lig deniyor. Süper Lig maçları futbolseverler tarafından yoğun olarak takip ediliyor.

Süper Lig’de toplam kaç maç oynanır?

Süper Lig maçları Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay sürer. Süper Lig’de 34 haftada ve 306 maç oynanır. 2015-2016 sezonundan sonra lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollanıyor.

Süper Lig'de hangi takımlar şampiyon oldu?

Süper Lig'de 6 takım; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor ve İstanbul Başakşehir şampiyonluk alabilmiştir.

Süper lig 2020-2021 sezon fikstürü

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü çekiliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimi yapıldı.

Büyük takımların maçları ne zaman?

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak derbilerin 3, 10 ve 19. haftalarda yapılacağı açıklandı.

Süper Lig'in ilk haftasını İttifak Holding Konyaspor bay geçecek.

1. HAFTA

Trabzonspor-Beşiktaş
Rizespor-Fenerbahçe
Gaziantep-Galatasaray
Ankaragücü - Erzurumspor
Sivasspor - Alanyaspor
Göztepe - Denizlispor
Antalya - G.Birliği
Kayseri - Kasımpaşa
Hatayspor - Başakşehir
Karagümrük - Malatya

İŞTE DERBİ HAFTALARI:

1. Hafta | Trabzonspor-Beşiktaş
3. Hafta | Galatasaray-Fenerbahçe
6. Hafta | Fenerbahçe-Trabzosnpor
10. Hafta | Fenerbahçe-Beşiktaş
15. Hafta | Trabzonspor-Galatasaray
19. Hafta | Beşiktaş-Galatasaray

Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi ne zaman?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi 3'üncü haftada oynanacak.

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