’Superior seedless’ üzümünün ihracat yolculuğu başlıyor

Ege Bölgesi’nin önemli ihraç ürünlerinden düşük şeker oranı ile şeker hastalarının gözdesi çekirdeksiz ’Superior seedless’ üzümünün ihracat yolculuğu 20 Temmuz Cuma günü başlıyor. ’Superior seedless’ üzümü Sultani yaş üzüme göre ortalama 15 gün önce olgunlaşıyor.

Ticaret Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğünün başkanlığında Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, İzmir Zirai Karantina Müdürlüğü, Manisa Bağcılık Araştırma İstasyon Müdürlüğü, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Tarım ve Orman Bakanlığı Alaşehir ve Sarıgöl İlçe Müdürlüklerinden uzmanlardan oluşan Hasat ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu, Ege Bölgesi’nin önemli ihraç ürünlerinden ’Superior Seedless’ çeşidi sofralık üzüm için Manisa’nın Alaşehir, Salihli, Sarıgöl ilçeleri ve Denizli’nin Buldan ilçesindeki bağlarda incelemeler yapılıp numuneler aldı. Manisa Bağcılık ve Araştırma İstasyon Müdürlüğü laboratuvarında yapılan analizler sonucunda ’Superior Seedless’ çeşidi sofralık üzümlerin 19 Temmuz tarihinden itibaren kesimine, 20 Temmuz tarihinden itibaren ihracatına izin verildi.

Türkiye’nin yaş üzüm ihracatının 2018 yılında rekoltede düşüş olması nedeniyle 2017 yılına göre yüzde 38’lik düşüşle 197 milyon dolardan 122 milyon dolara gerilediğine işaret eden Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 2019 yılında yaş üzüm ihracatında daha başarılı bir sezon beklediklerini, hedeflerinin 200 milyon dolarlık ihracat olduğunu kaydetti. 2018 yılında yaş üzüm ihracatında 75 milyon dolarlık tutarla Sultani üzümün aslan payını aldığını dile getiren Uçak, "Superior seedless üzümü ise 6 milyon dolarlık tutarla üzüm çeşitleri içerisinde üçüncü sırada yer aldı. Superior üzümü düşük şeker oranı, mayhoş tadı nedeniyle şekeri düzenlemede faydalı, özellikle şeker hastaları tarafından gönül rahatlığıyla tüketilen ve yoğun ilgi gören bir üzüm çeşidi” diye konuştu.

"Superior üzümü ihraç edilen ilk çekirdeksiz yaş üzüm oluyor"

’Superior seedless’ üzümünün erkenci bir tür olduğunu, Sultani yaş üzüme göre 15-20 gün önce piyasaya sunma şansı yakaladıklarını anlatan Uçak, bu tür ile ihraç pazarlarına 15-20 gün önce ihracata başlama fırsatı yakaladıklarını, çekirdeksiz yaş üzüm türleri içinde ilk ihraç edilen üzüm olduğunu sözlerine ekledi.

"Sultani üzüm ihracatından 75 milyon dolar kazandık"

Türkiye, 2016 yılında 105 milyon dolarlık yaş üzüm ihraç ederken, yaş üzüm ihracatından 2017 yılında 197 milyon dolar, 2018 yılında 122 milyon dolar döviz geliri elde etti. 2018 yılında yaş üzüm ihracatında Sultani üzüm ihracatı 75 milyon dolar olurken, Superior üzümünden elde edilen döviz miktarı 6 milyon dolar oldu. Superior üzümünün ihracatında Rusya 3 milyon 193 bin dolarlık tutarla ilk sırada yer alırken, Suudi Arabistan’a 556 bin dolarlık, Ukrayna’ya 496 bin dolarlık Superior türü yaş üzüm ihracatı yapıldı.