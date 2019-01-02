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SuperFresh ihracatta hedef büyütüyor

Kerevitaş Genel Müdürü Zeynep Dilmen, Turquality Programı’yla hedeflerinin SuperFresh markasının bilinirliğini yurtdışına taşımak olduğunu söyledi.

02 Ocak 2019 Çarşamba 12:31
SuperFresh ihracatta hedef büyütüyor

Yıldız Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren dondurulmuş gıdanın lider şirketi Kerevitaş, SuperFresh markasıyla Turquality desteği almaya hak kazandı. Turquality Programı’yla hedeflerinin SuperFresh markasının bilinirliğini yurtdışına taşımak olduğunu söyleyen Kerevitaş Genel Müdürü Zeynep Dilmen, “SuperFresh markası altındaki ürünlerimizi bugün, 4 kıtada 29 ülkeye ihraç ediyoruz. Çalışmalarımızı hem markamıza hem de sektörümüze katkı sağlamayı amaçlayarak sürdürmeye devam edeceğiz. Turquality programının sağladığı destekle hedeflerimizi büyüteceğiz” dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 12:31
  1. Yıldız Holding
  2. Kerevitaş
  3. SuperFresh
  4. Turquality
  5. Turquality Programı
  6. Kerevitaş Genel Müdürü Zeynep Dilmen

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