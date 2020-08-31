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Aktüel Süper yat "Al Lusail" Bodrum'da
Aktüel

Süper yat "Al Lusail" Bodrum'da

Yeniakit Publisher
2020-08-31 19:10:08 -
Süper yat "Al Lusail" Bodrum'da

MUĞLA (AA) - Dünyanın sayılı yatlarından "Al Lusail" Bodrum'a geldi.

Katar bayraklı 123 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğindeki motor yat, Bodrum Yolcu Limanı iskelesine yanaştırıldı. Helikopter pisti de bulunan yat, büyüklüğü ve ihtişamıyla dikkati çekti.

Uzunluğuna göre dünyada 27'inci sırada gösterilen "All Lusail", güverteleri tik ağacından, çelik gövde ve alüminyum üst yapıya sahip. Yapımı 2017'de tamamlanan yatta 36 misafir kalabiliyor.

Asansör, spor, sinema salonu, yüzme havuzu bulunan yatta, sabitken özellikle dalgalı sularda konforu artıran özel dengeleyiciler de yer alıyor.

İlçeye geçen hafta gelen Katar bayraklı, uzunluğuna göre dünyada 25'inci sırada gösterilen 124 metrelik "Katara" isimli mega yat da Bodrum açıklarında demirli duruyor.

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