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‘Süper Vali’yi rahmetle anıyoruz

Halk arasında “Süper Vali” olarak adlandırılan ve devletin şefkatli yüzünü görev yaptığı her ilde vatandaşlarla buluşturan Recep Yazıcıoğlu’nu dualarla anıyoruz.

08 Eylül 2018 Cumartesi 12:58
‘Süper Vali’yi rahmetle anıyoruz

SEBAHATTİN AYAN

Kişiliği ve uygulamalarıyla sıradışı bir portre çizen Recep Yazıcıoğlu, milletin gönlünü kazanmıştı.

Ünü görev yaptığı illerin sınırlarını da aşan Yazıcıoğlu halk nezdinde büyük bir itibar görüyordu.

Tokat, Erzincan, Aydın ve Denizli’de valilik görevinde bulunan Yazıcıoğlu, Tokat ve köylerinde 4 yılda Cumhuriyet tarihinde yapılandan daha fazla derslik inşa ettiği için, “Yılın Bürokratı” unvanına layık görülmüştü.

Yazıcıoğlu, Türkiye’nin en genç valisi unvanını da elinde bulunduruyordu.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 12:58
  1. Recep Yazıcıoğlu
  2. Tokat
  3. Erzincan
  4. Aydın
  5. Denizli

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