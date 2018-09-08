‘Süper Vali’yi rahmetle anıyoruz

SEBAHATTİN AYAN

Kişiliği ve uygulamalarıyla sıradışı bir portre çizen Recep Yazıcıoğlu, milletin gönlünü kazanmıştı.

Ünü görev yaptığı illerin sınırlarını da aşan Yazıcıoğlu halk nezdinde büyük bir itibar görüyordu.

Tokat, Erzincan, Aydın ve Denizli’de valilik görevinde bulunan Yazıcıoğlu, Tokat ve köylerinde 4 yılda Cumhuriyet tarihinde yapılandan daha fazla derslik inşa ettiği için, “Yılın Bürokratı” unvanına layık görülmüştü.

Yazıcıoğlu, Türkiye’nin en genç valisi unvanını da elinde bulunduruyordu.