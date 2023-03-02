Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da şaşkınlık oluşturacak iddia!

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. Bordo-Mavililer'de 2018 yılından bu yana başkanlık görevi yürüten Ahmet Ağaoğlu'nun istifa dilekçesini yazıp imzaladığı iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürerek 42 yıllık hasrete son veren Karadeniz ekibi Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu depremi yaşanıyor.

Fanatik'in haberine göre; Bordo-Mavili ekipte 2018 yılından bu yana başkanlık görevini yürüten Ahmet Ağaoğlu istifa etti. Ağoğlu'nun istifa dilekçesini yazıp, imzaladığı da kaydedildi.

Ahmet Ağaoğlu, yönetimden bazı isimlerin 'Olağanüstü kongreye gidelim' önerisinin ardından, 'Yeterli 9 imzayı toplayın. Ben bırakıyorum. Herkesin önü açılsın' karşılığını verdi.

Asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın başkan adaylığı için çalışmalara başladığı öğrenildi.

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