Süper Lig'in şampiyonu Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir - Hes Kablo Kayserispor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 33. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Medipol Başakşehirli oyuncu Mahmut Tekdemir (sağda) attığı golden sonra sevincini arkadaşlarıyla paylaştı. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'in 33. haftasında Hes Kablo Kayserispor 'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

14. dakikada Caiçara'nın sağdan yaptığı ortada savunmadan seken top, sağ çaprazdaki Crivelli'de kaldı. Bu futbolcunun çıkardığı topu ceza sahasında kontrol eden Elia'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

16. dakikada Epureanu'nun hatalı pasında araya giren Kravets'in ceza sahasının sağ çaprazında, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yerden yaptığı vuruşta top uzak kale direğinin dibinden auta gitti.

Medipol Başakşehirli taraftarlar şampiyonluğu kutluyor

19. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Elia'nın pasıyla penaltı noktasının gerisinde topla buluşan Mahmut Tekdemir'in vuruşunda, savunmada Sapunaru'ya da çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

31. dakikada Hasan Hüseyin'in ceza yayının gerisinde kullandığı serbest vuruşta top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

33. dakikada Hes Kablo Kayserispor ceza sahasında oluşan karambol sonrasında Medipol Başakşehirli futbolcular, Sapunaru'nun topa elle müdahale ettiğini ileri sürerek penaltı itirazında bulundu. Video Yardıcı Hakem (VAR) odasıyla yaptığı görüşmenin ardından saha kenarına gelerek pozisyonu monitörden izleyen hakem Ali Şansalan, Sapunaru'nun topa elle müdahale ettiğini belirterek penaltı kararı verdi.

36. dakikada Visca'nın kullandığı penaltı atışında, kaleci Lung sağına gelen topu çıkartarak gole izin vermedi.

54. dakikada soldan kullanılan korner atışında savunmadan seken topu ceza sahasında önünde bulan Demba Ba'nın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

73. dakikada Sapunaru'nun sağ çaprazdan şutunda yerden şutunda kaleci Mert Günok yatarak topa sahip oldu.

80. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından çektiği şutta, kaleci Lung topu çıkardı.

90+2. dakikada sağdan ceza sahasına giren Robinho'nun yerden pasında, kale sahası ödünde Demba Ba'nın topuğuyla yaptığı vuruşta kaleci Lung topu uzaklaştırarak golü engelledi.

90+3. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Henrique'nin sert şutunda kaleci Mert Günok, topu üstten kornere çeldi.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan Medipol Başakşehir, 2019-2020 sezonunun şampiyonu oldu.

Ligin bitimine bir hafta kala tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaştı

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada, turuncu-lacivertli takıma şampiyonluğu getiren gol 19. dakikada Mahmut Tekdemir'den geldi.

İstanbul ekibi, 36. dakikada Edin Visca ile bir penaltı atışından da yararlanamadı.

Medipol Başakşehir ligde puanını 69'a çıkartırken, Trabzonspor 62 puan ile ikinci sırada yer aldı. Rakibinin 4 puan önünde yer alan turuncu-lacivertli ekip, sezonun bitmesine bir hafta kala tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 6. takım Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir, Hes Kablo Kayserispor'u yenerek Süper Lig'in 6. şampiyonu olarak da adını Türk futbol tarihine yazdırdı.

Süper Lig'in geride kalan 61 sezonunda yalnızca 5 farklı takım şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor, şampiyonluğa uzanan takımlar olmuştu.

Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de bu unvana sahip 6. takım olarak büyük bir başarıya da imza attı.

İlk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında

Medipol Başakşehir, Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından mücadele etme hakkını da elde etti.

Daha önce iki kez Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında mücadele eden turuncu-lacivertli ekip, grup aşamasına kalmayı başaramamıştı.

23 futbolcunun ilk şampiyonluğu

Medipol Başakşehir'in kadrosunda bulunan 28 futbolcunun 23'ü kariyerlerinde ilk kez Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı.

Turuncu-lacivertli takımda, Edin Visca, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Martin Skrtel, Junior Caiçara, Enzo Crivelli, Eljero Elia, Robinho, Danijel Aleksic, Berkay Özcan, Volkan Babacan, Fredrik Gulbrandsen, Okechukwu Azubuike, Aziz Eraltay, Carlos Ponck, Miguel Vieira, Mert Vurak, Ahmet Said Kıvanç, Muhammet Arslantaş, Yunus Emre Baloğlu ve Muhammed Emin Sarıkaya, Süper Lig'de ilk kez şampiyonluk gördü.

Robinho 5. farklı ülkede şampiyonluk yaşadı

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı yıldızı Robinho, Süper Lig şampiyonluğuyla birlikte, kariyerinde 5. farklı ülkede kupa sevinci yaşamış oldu.

Real Madrid ile 2 kez İspanya'da, Milan ile 1 kez İtalya'da, Santos ile 2 kez Brezilya'da ve Guangzhou Evergrande ile 1 kez Çin'de şampiyonluk kupasını kaldıran Robinho, koleksiyonuna Süper Lig'i de ekledi.

Kasasını doldurdu

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de kazandığı şampiyonlukla önemli bir gelirin de sahibi oldu.

Süper Lig'de mücadele ettiği için 38 milyon lira ''ayak bastı'' parası alan Medipol Başakşehir, 68 milyon lirayı bulan performans priminin de sahibi oldu. Turuncu-lacivertli takım, şampiyonluk primi olarak 36 milyon lirayı daha kasasına koyacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını kazanan Medipol Başakşehir, katılım ve yayın gelirleriyle birlikte UEFA'dan yaklaşık 20 milyon avro gibi bir geliri de kasasına koyacak. UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam eden ve son 16 turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ın karşısına çıkacak Medipol Başakşehir, şu ana kadar kasasına 13 milyon avro koymuş durumda. Evinde oynadığı ilk maçı kazanan turuncu-lacivertliler, çeyrek finale kalması halinde 1,5 milyon avro daha gelir elde edecek. Medipol Başakşehir'in, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nden kazandığı rakam yaklaşık 115 milyon lirayı bulacak.

Tüm bunlar toplandığında Medipol Başakşehir yaklaşık 420 milyon liralık bir gelirin sahibi olacak.

TFF Süper Kupa'da rakibini bekliyor

Süper Lig'de şampiyon olmayı garantileyen Medipol Başakşehir, TFF Süper Kupa için de mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının galibi, TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir'in rakibi olacak.

Medipol Başakşehir, Avrupa'da da yoluna devam ediyor

Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam ediyor.

Son 16 turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ı 1-0 yenen turuncu-lacivertliler, rakibi ile 5 Ağustos'ta rövanş karşılaşmasına çıkacak.

Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı geçmesi halinde ise 10 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak çeyrek finalde Manchester United-LASK eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

İç sahada 16 maçtır bileği bükülmedi

Medipol Başakşehir, iç saha maçlarını oynadığı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yaptığı son 16 karşılaşmayı kaybetmedi.

Bu sezon iç sahada tek yenilgisini 24 Ağustos 2019'da Fenerbahçe'ye karşı 2-1'lik skorla yaşayan turuncu-lacivertli takım, daha sonra oynadığı 16 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

Turuncu-lacivertliler, evindeki son 16 maçta 12 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

Ligin en az gol yiyen takımı

Turuncu-lacivertli ekip, savunmadaki başarısıyla da dikkati çekiyor.

Medipol Başakşehir 33 hafta sonunda kalesinde 31 gol gördü. İstanbul ekibi, maç başına 0,94'lük gol yeme ortalaması ile ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Medipol Başakşehir'de şampiyonluk sevinci

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte tüm takım saha içinde sevinç yumağı oluşturdu. Teknik direktör Okan Buruk, başkan, yöneticiler ve futbolcular saha içinde birbirlerine sarılarak şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Tarihindeki ilk şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir'de bazı oyuncuların duygulu anlar yaşadığı da görüldü.

Dev pankart

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir,'in şampiyonluğunu tribünde dev pankart açıldı.

Pankartın üzerinde "Şampiyon Başakşehir" yazısı yer aldı. Bu sırada stat hoparlörlerinden de Şampiyonlar Ligi müziği çaldı.

Medipol Başakşehir marşlarına saha kenarından atılan konfetiler de eşlik etti.

Şampiyonluk kutlamaları sırasında stattaki elektronik tabelalarda da şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehirli oyuncuların fotoğrafları gösterildi.

Şampiyonluğa özel tişört

Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olan Medipol Başakşehir'de teknik heyet ve futbolcular, şampiyonluk için hazırlanan özel tişörtlerini giydi ve şapkalarını taktı.

Tişörtlerin üzerinde, "Şampiyon Başakşehir" yazısı yer aldı. Ayrıca, dev balonlarda da "Türkiye'nin yeni şampiyonu" yazısına yer verildi.

Oyuncular, sahada bol bol fotoğraf çektirdi ve marşlara eşlik etti.

Konyaspor'un galibiyeti şampiyonluk kutlamalarını erken başlattı

Medipol Başakşehir ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan mücadele devam ederken, turuncu-lacivertli takımın şampiyonluktaki en yakın rakibi Trabzonspor'un, İttifak Holding Konyaspor önündeki yenilgi haberi Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki şampiyonluk coşkusunu erken başlattı.

Protokol tribününde yer alan turuncu-lacivertli ekibin yöneticileri ve yedek kulübesindeki futbolcular karşılaşma sürerken "Şampiyon Başakşehir" tezahüratları yaptı.

Yedek oyuncular da birbirlerine sarılarak şampiyonluğu kutlamaya erken başladı.