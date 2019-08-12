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Süper Lig'in gol raporu

- 61 yıllık lig tarihinde en çok gol 1987-1988, en az gol ise 1973-1974 sezonunda atıldı- Gol ortalaması, 2000-2001 sezonunda maç başına 3,32 ile en yüksek rakama ulaştı- Ligde 3 puan sistemine geçildikten sonraki dönemde en düşük gol ortalaması 2,4 ile 2006-2007 sezonunda gerçekleşti

12 Ağustos 2019 Pazartesi 12:34
Süper Lig'in gol raporu


İSTANBUL (AA) - EMRE DOĞAN - Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de geride kalan 61 sezonda en fazla gol 1987-1988, en az gol ise 1973-1974 sezonlarında atıldı.

Ligde 3 puan sisteminin başlangıcı olan 1987-1988 sezonunda yapılan 380 maçta toplam bin 32 gol oldu. Bu rakam, lig tarihinde şimdiye dek bir sezonda atılan en yüksek gol sayısı olarak kayıtlara geçti.

Lig tarihinde şimdiye dek en az gol ise 1973-1974 sezonunda kaydedildi. Takımlar 240 maçta fileleri toplam 405 kez havalandırırken, sporseverler lig tarihinin ez az gollü sezonunu izledi.


- Gol ortalaması en yüksek ve en düşük sezonlar


Gol ortalaması en yüksek sezon, 2000-2001 oldu. 306 maçta toplam bin 17 gol atılırken, maç başına 3,32 ortalama yakalandı.

En az gol ortalamasının gerçekleştiği sezon ise 1973-1974 olarak tarihte yerini aldı. 240 maçta toplam 405 gol atılırken, maç başına düşen ortalama gol sayısı 1,68'de kaldı.



- 1000 gol barajı 2 kez geçildi


Lig tarihinde bir sezonda 1000 gol barajı şimdiye dek sadece 2 kez geçildi.

Ligde 2000-2001 sezonunda atılan toplam bin 17 golün yanı sıra, 1987-1988 sezonunda da fileler toplam bin 32 kez havalanmıştı.

Bu arada ligde 3 puan sistemine geçilmesiyle atılan gol sayısında da gözle görülür bir artış meydana geldi. Bu dönemdeki en düşük gol ortalaması 2,4 ile 2006-2007 sezonunda gerçekleşti.


- Gollerin sezonlara göre dağılımı


Türkiye'nin en üst kademe futbol liginde, geride kalan 61 sezonda atılan gollerin sezonlara göre dağılımı şöyle:

SezonMaçGolOrtalama
19591142642,31
1959-603809292,44
1960-613808502,23
1961-623808572,25
1962-633529372,66
1963-643066912,06
1964-652405162,15
1965-662405452,27
1966-672725492,02
1967-682726022,21
1968-692404711,96
1969-702404191,74
1970-712404451,85
1971-722404641,93
1972-732404491,87
1973-742404051,68
1974-752404421,84
1975-762404791,99
1976-772404421,84
1977-782404741,97
1978-792404862,02
1979-802404221,75
1980-812404661,94
1981-822724901,80
1982-833066362,08
1983-843066332,06
1984-853066862,24
1985-863428082,36
1986-873427762,26
1987-8838010322,71
1988-893429852,88
1989-903068192,67
1990-912406722,80
1991-922406772,82
1992-932407162,98
1993-942407002,91
1994-953069453,08
1995-963068732,85
1996-973068782,86
1997-983068612,81
1998-993068752,85
1999-003068782,86
2000-0130610173,32
2001-023069102,97
2002-033068532,78
2003-043069082,96
2004-053069012,94
2005-063068492,77
2006-073067362,40
2007-083067842,56
2008-093067872,57
2009-102766662,41
2010-113068382,73
2011-123308602,60
2012-133068172,66
2013-143068062,63
2014-153068732,85
2015-16 306 8272,70
2016-17 306 828 2,70
2017-183069062,96
2018-19306 821 2,68

Not: 2011-2012 sezonunda 34 haftalık Lig Grubu'nun ardından düzenlenen altışar haftalık Süper Final Şampiyonluk ve Avrupa Ligi gruplarında atılan goller değerlendirmeye alınmış, Spor Toto Kupası maçları değerlendirmeye alınmamıştır.


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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 12:34
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