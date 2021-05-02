Süper Lig'in 39. hafta maç sonuçları! Süper Lig 39. hafta puan durumu
Beşiktaş, Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyete daha imza attı. Beşiktaş, Süper Lig'in 39. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup etti. Beşiktaş puan durumu kaç? Beşiktaş, bir maçı eksik Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e, Galatasaray'la ise 9'a yükseltti. Siyah-beyazlı ekip, sezonun en gollü karşılaşmasına da imza atarken, Beşiktaş'ta Cyle Larin attığı 4 golle gecenin yıldızı oldu.
2 Mayıs Pazara günü Galatasaray'ın Süper Lig'in 39. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Şampiyonluk yarışının kızıştığı Süper Lig’de 39. hatanın maç programı şöyle:
2 Mayıs Pazar Süper Lig maç programı
16.00 Konyaspor-Fatih Karagümrük
16.00 Antalyaspor-Göztepe
16.00 Denizlispor-Çaykur Rizespor
20.30 Gençlerbirliği-Galatasaray
3 Mayıs Pazartesi Süper Lig maç programı
16.00 Kasımpaşa-Alanyaspor
16.00 Yeni Malatyaspor-Kayserispor
16.00 Başakşehir FK-MKE Ankaragücü
20.30 Gaziantep FK-Sivasspor
20.30 Fenerbahçe-BB Erzurumspor
Süper Lig puan durumu