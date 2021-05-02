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Spor Süper Lig'in 39. hafta maç sonuçları! Süper Lig 39. hafta puan durumu
Spor

Süper Lig'in 39. hafta maç sonuçları! Süper Lig 39. hafta puan durumu

Beşiktaş, Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyete daha imza attı. Beşiktaş, Süper Lig'in 39. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup etti. Beşiktaş puan durumu kaç? Beşiktaş, bir maçı eksik Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e, Galatasaray'la ise 9'a yükseltti. Siyah-beyazlı ekip, sezonun en gollü karşılaşmasına da imza atarken, Beşiktaş'ta Cyle Larin attığı 4 golle gecenin yıldızı oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 08:19:00 - 2021-05-02 08:31:38
Süper Lig'in 39. hafta maç sonuçları! Süper Lig 39. hafta puan durumu

2 Mayıs Pazara günü Galatasaray'ın Süper Lig'in 39. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Şampiyonluk yarışının kızıştığı Süper Lig’de 39. hatanın maç programı şöyle:

2 Mayıs Pazar Süper Lig maç programı

16.00 Konyaspor-Fatih Karagümrük

16.00 Antalyaspor-Göztepe

16.00 Denizlispor-Çaykur Rizespor

20.30 Gençlerbirliği-Galatasaray

3 Mayıs Pazartesi Süper Lig maç programı

16.00 Kasımpaşa-Alanyaspor

16.00 Yeni Malatyaspor-Kayserispor

16.00 Başakşehir FK-MKE Ankaragücü

20.30 Gaziantep FK-Sivasspor

20.30 Fenerbahçe-BB Erzurumspor

Süper Lig puan durumu

 

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