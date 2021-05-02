Süper Lig'in 39. hafta maç sonuçları! Süper Lig 39. hafta puan durumu

Beşiktaş, Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyete daha imza attı. Beşiktaş, Süper Lig'in 39. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup etti. Beşiktaş puan durumu kaç? Beşiktaş, bir maçı eksik Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e, Galatasaray'la ise 9'a yükseltti. Siyah-beyazlı ekip, sezonun en gollü karşılaşmasına da imza atarken, Beşiktaş'ta Cyle Larin attığı 4 golle gecenin yıldızı oldu.