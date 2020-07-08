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Spor

Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 yenilen Galatasaray'ın matematiksel olarak ilk 2'ye girme şansı kalmadı.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 23:07:16 -
Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 yenilen Galatasaray'ın matematiksel olarak ilk 2'ye girme şansı kalmadı.
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