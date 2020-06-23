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Spor

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-23 13:24:10 -
Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 29. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 29. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

26 Haziran Cuma:

21.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor: Zorbay Küçük

27 Haziran Cumartesi:

18.30 Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan

21.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

21.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

28 Haziran Pazar:

18.30 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor: Mete Kalkavan

18.30 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor: Cüneyt Çakır

21.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Ali Palabıyık

21.00 Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor: Serkan Tokat

29 Haziran Pazartesi:

21.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Halis Özkahya


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