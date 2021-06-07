Süper Ligi sallayan iddia: Yılın bombası Başakşehir'den!

Galatasaray'da önümüzdeki sezon devam edip etmeyeceği merak konusu olan Fatih Terim ile Başakşehir'in flört halinde olduğu iddia edildi.

Aykut Kocaman'ın göreve geldiği ilk dönemde soru işareti yarattığı ve yerinin garanti olmadığı belirtildi.

Türk Telekom Stadı'ndaki zemin çalışması nedeniyle maçların Başakşehir Stadı'nda oynanması için yapılan görüşmede, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Terim'e sözleşme durumunu sorduğu öne sürüldü.

Terim'in verdiği yanıt hakkında ise bir bilgi yok. Galatasaray'daki başkanlık seçimini beklediği ifade ediliyor. Öte yandan Gümüşdağ'ın stat ile ilgili gerçekleşecen diyalogda, "Senin adının olduğu stat hocam. Elbette size açık kapımız" diye yanıt verdiği aktarıldı.