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Spor Süper Lig’e yükselen Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum’da başladı
Spor

Süper Lig’e yükselen Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum’da başladı

Yeniakit Publisher
2023-07-01 16:04:00 -
Süper Lig’e yükselen Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum’da başladı

Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını bugün Erzurum'da yaptığı antrenmanla başladı.

Başarılı bir sezonun ardından tekrardan Süper Lig’e yükselen Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum’da başladı.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı.

Mobilizasyon ve core çalışmalarıyla devam eden antrenmanın son bölümünde ise tempo ve ayarlamalı koşu çalışmaları gerçekleştirildi.

Çaykur Rizespor yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
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