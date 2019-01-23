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Süper Lig'e gelirken tutuklandı!

Süper Lig'in flaş takımlarından Yeni Malatyaspor'un anlaşmaya vardığı Fulham'ın golcüsü Aboubakar Kamara, 'adam yaralama' iddiasıyla tutuklandı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 21:30
Süper Lig'e gelirken tutuklandı!

Yeni Malatyaspor'un büyük ölçüde anlaştığı Aboubakar Kamara, imza için Türkiye beklenirken Londra'da ''adam yaralama'' suçundan tutuklandı.

Kamara'nın Fulham tesislerinde bir çalışan ile tekme tokat kavga ettikten sonra çalışanı ağır şekilde yaraladığı ve bu yüzden tutuklandığı belirtildi.

İlk vukuatı değil

Hırçın yapısıyla dikkat çeken golcü oyuncu, geçtiğimiz günlerde de takım arkadaşı Mitrovic ile saha içinde forvet kavgası yapmış ve topu bırakmayıp penaltıyı kendisi kullanmıştı. Kullandığı penaltıyı kaçıran Kamara için teknik direktör Claudio Ranieri, maçın ardından ''Onu öldürmek istiyorum.'' sözlerini kullanmıştı.

Aynı Kamara, yine geçtiğimiz günlerde Mitrovic ile yoga dersi sırasında tekme tokat kavga etmişti ve tepki toplamıştı.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 21:30
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