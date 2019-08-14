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Süper Lig'e Fenerbahçe damgası

- Sarı-lacivertliler, 61 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede, en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor- Fenerbahçe, ligin 61 yıllık puan cetvelinde, ikinci sıradaki Galatasaray'ın 33 puan önünde yer alıyor- "Üç büyükler"den sonra ligde en fazla maça çıkan takım, geride kalan sezon küme düşen Bursaspor- Ligde sadece 7 takımın artı averajı bulunuyor

14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:01
Süper Lig'e Fenerbahçe damgası


İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Süper Lig'de 62. sezon için geriye sayım sürerken, 1959 yılında başlayan organizasyonda şimdiye kadar 71 farklı takım mücadele etti.

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'e en çok takım veren il İstanbul oldu.

En üst seviye ligde şu ana kadar 16 takımla yer alan İstanbul'u, 9 takımla Ankara izliyor.


- Unvanlar Fenerbahçe'de


Fenerbahçe, geride kalan 61 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede puan cetvelinde zirveye otururken, en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor.

Sarı-lacivertliler, oynadığı 2010 lig maçında 3493 puan alarak, ligin en çok puan toplayan ekibi oldu. Fenerbahçe bu alanda Galatasaray'ın 33 puan önünde yer aldı.

Galatasaray ise 2010 maçta toplam 3460 puan elde etti. Sıralamada Beşiktaş 3371 puanla üçüncü, Trabzonspor da 2447 puanla dördüncü sırada kendisine yer buldu.


- En çok galip gelen takım


61 yıllık geçmişi bulunan ligde toplam 2010 maç yapan iki takımdan Fenerbahçe, aldığı 1145 galibiyetle, en yakın rakibi Galatasaray'dan 7 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor.

Galibiyet sayısında Galatasaray 1138 ile ikinci, Beşiktaş 1087 ile üçüncü, Trabzonspor ise 745 ile dördüncü sırada.


- En golcüsü


Lig tarihinde en çok gol atan takım unvanına da Fenerbahçe sahip oldu.

Sarı-lacivertliler, toplam 3555 gol kaydetti. Galatasaray 3537 golle Fenerbahçe'yi izledi. Beşiktaş'ın gol sayısı ise 3276.


- Liderlik rekoru Galatasaray'da


Ligde 22 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım olan Galatasaray, liderlik rekorunun da sahibi konumunda bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takım, 62. sezonuna girmeye hazırlanan ligde geride kalan sezonlarda 556 haftayı lider tamamladı.

Galatasaray'ın ardından, Fenerbahçe 554 hafta liderlik koltuğunda otururken, Beşiktaş 412 haftayla üçüncü, Trabzonspor ise 200 haftayla dördüncü sırada yer aldı.


- "Üç büyükler"den sonra Bursaspor


Süper Lig'de, "Üç büyükler" olarak anılan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından en çok maça çıkan takım, geçen sezon küme düşen Bursaspor.

"Üç büyükler", geride kalan 61 sezonda da ligde yer alırken, Bursaspor ile MKE Ankaragücü ise 50'şer kez en üst seviye ligde mücadele etti.

Bursaspor ligde 1644 müsabakaya çıkarken, MKE Ankaragücü ise 1626 karşılaşma oynadı.


- 71 takım mücadele etti


Lig tarihinde bugüne dek 71 değişik takım mücadele etti.

En üst seviyedeki lige bu sezon yükselen Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor daha önce bu organizasyonun tecrübesini yaşarken, Gazişehir Gaziantep ise ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek. Gaziantep temsilcisi, ligde yer alan 72. takım olacak.


- 7 takım artı averajda


Süper Lig'de geride kalan 61 sezon sonunda 71 takımın sadece 7'sinin artı averajı bulunuyor.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra Medipol Başakşehir, Eskişehirspor ve Sarıyer, lig tarihinde artı averaja sahip takımlar olarak dikkati çekti.

Fenerbahçe 1816 averajla başı çekerken, Galatasaray 1784, Beşiktaş 1578, Trabzonspor 849, Medipol Başakşehir 101, Eskişehirspor 9, Sarıyer de 2 averaja sahip.


- 61 yıllık puan cetveli


Ligde, 1959 yılından 2018-2019 sezonu sonuna dek oluşan puan cetveli şöyle:


TakımlarKOGBMAYP
1Fenerbahçe6120101145532333355517393493
2Galatasaray6120101138510362353717533460
3Beşiktaş6120081087553368327616983371
4Trabzonspor451500745408347231614552447
5Bursaspor501644572473599196519981997
6Gençlerbirliği461536513458565194320091833
7MKE Ankaragücü501626517473636186921491791
8Altay411326413413500141516101372
9Gaziantepspor311028366265397124813831324
10Eskişehirspor30978334312332111011011104
11Samsunspor30986319254413109213051090
12Antalyaspor237842512003339341141915
13Kayserispor237642332143178861070891
14Göztepe27838262263313888991835
15İstanbulspor23756237229290855945813
16Kocaelispor20674225184265858934784
17Denizlispor19654202174278806932736
18Konyaspor18602187168247710869729
19Adanaspor22704202213289771949692
20Çaykur Rizespor18614192150272687875677
21Boluspor20638192215231637709654
22Sivasspor13448163118167610633607
23İstanbul Başakşehir1138016897115546445601
24Kasımpaşa15530154149227623795566
25Sarıyer13436148135153553551527
26Karşıyaka16528152141235533748510
27Adana Demirspor17550146157247514773490
28Malatyaspor11384134102148507544467
29Mersin İdmanyurdu15472136134202446556438
30Zonguldakspor14454135148171425484424
31Ankara Demirspor13418116153149447509385
32Sakaryaspor1138011489177452586370
33Vefa14422110143169364514363
34Kardemir Karabükspor103369668172361570356
35Osmanlıspor93068487135348460339
36Orduspor11352102102148303420322
37Diyarbakırspor113629184187323554320
38PTT1237493134147340445320
39İzmirspor1032693110123313386296
40Akhisarspor7238746599286340287
41Feriköy92928886118257312262
42Altınordu103228098144296433258
43Şekerspor1032073100147309481255
44Beykoz8264729498263315238
45Manisaspor6204584997242306223
46Hacettepe92526776109242334210
47Karagümrük6182535178207236157
48Vanspor5170383993165298153
49Giresunspor6180475776156209151
50Zeytinburnuspor5162363789159290145
51Kayseri Erciyesspor4136334261142208141
52Elazığspor4136353170146246136
53Alanyaspor3102351948146167124
54Çanakkale Dardanelspor3102282549107154109
55Aydınspor390262737105140105
56Bakırköyspor390282141131135105
57Erzurumspor310225235411620598
58Yeni Malatyaspor268241826859190
59Yozgatspor26819193010111376
60Gençlerbirliği OFTAŞ268151736549962
61Akçaabat Sebatspor2681419358513161
62Balıkesirspor2641516336610852
63Beyoğluspor254131724497243
64Yeşildirek258131629519442
65Adalet252101527386935
66Büyükşehir Belediye Erzurumspor13481115364335
67Petrolofisi1348521387329
68Bucaspor1346820376526
69Siirtspor1346622478124
70Kahramanmaraşspor13641121227123
71Kırıkkalespor1305817216418

Not: Haberde, liglerin oynandığı sezon geçerli olan puan sistemi değerlendirmeye alınmıştır.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:01
  1. Beşiktaş
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. Galatasaray
  5. SÜPER LİG

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