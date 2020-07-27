  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Süper Lig'e çıkacak son takım Ankara'da belli olacak

Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasındaki TFF 1. Lig play-off finali, 30 Temmuz Perşembe günü Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 13:29:00 -
Süper Lig'e çıkacak son takım Ankara'da belli olacak

Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-off finali Ankara'da oynanacak. 

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasındaki TFF 1. Lig play-off finalinin Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacağı kaydedildi. 

30 Temmuz Perşembe günü yapılacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. 

TFF 1. Lig'de ilk iki sırayı alan Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'e yükselmişti.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı