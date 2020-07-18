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Spor

Süper Lig'e çıkacak 2. takım belli oluyor

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek ikinci takım bugün belli oluyor. Hatayspor'un ardından ikinci bilet için en avantajlı takım Erzurumspor…

Yeniakit Publisher
2020-07-18 10:57:00 -
Süper Lig'e çıkacak 2. takım belli oluyor

TFF 1. Lig'deki Süper Lig yarışında artık heyecan dorukta… Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden ve tarihinde ilk kez Süper Lig bileti alan Hatayspor'un ardından yükselecek ikinci takım da bugün belirlenecek. Ancak tek heyecan ikinci sıra için değil… Play-off'a katılacak 4 takımın da belirleneceği haftada şampiyon Hatayspor dışında her takımın yeri değişebilir.

BB ERZURUMSPOR

Mavi-beyazlılar ligde bir iddiası kalmayan ve 44 puanda olan Ümraniye'yi evinde ağırlayacak. BB Erzurumspor bu karşılaşmadan 3 puan alması halinde kimsenin maçına bakmadan yeniden Süper Lig'deki yerini alacak.

ADANA DEMİRSPOR

Mavi Şimşek, 40 puanlı İstanbulspor'u ağırlayacağı haftada kazanmak zorunda. Adana Demirspor Süper Lig'e direkt yükselebilmek için kazanıp, Erzurumspor'un beraberlik ya da yenilgi almasını bekleyecek. Adana temsilcisi, ikili averaj konusunda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşını da 2-1 kazanarak bu konuda avantajlı taraf…

AKHİSARSPOR

Yeşil-siyahlıların çıkması için önünde Erzurum ve A.Demir var… Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Akhisar kazanıp, iki rakibinin de puan kayıplarını bekleyecek. Akigolar'ın puan eşitliği yaşama ihtimali bulunan Erzurumspor ile oynadığı iki maç da 0-0 sona ererken Bursa karşısında ise (2-1, 0-1) ikili averajda geride.

BURSASPOR

Hatay deplasmanına çıkacak olan Bursaspor, şampiyonu devirip ardından da diğer maçlara bakacak.

FATİH KARAGÜMRÜK

Direkt çıkma umudu olmayan Karagümrük, kazanıp rakiplerinin durumuna göre sıralamasını bekleyecek.

TFF 1. LIG'DE GÜNÜN PROGRAMI
17:30 Adana Demirspor-İstanbulspor
17:30 Akhisarspor-Keçiörengücü
17:30 BB Erzurumspor-Ümraniyespor
17:30 Fatih Karagümrük-Adanaspor
17:30 Giresunspor-Altay
17:30 Hatayspor-Bursaspor

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