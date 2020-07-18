Süper Lig'e çıkacak 2. takım belli oluyor

TFF 1. Lig'deki Süper Lig yarışında artık heyecan dorukta… Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden ve tarihinde ilk kez Süper Lig bileti alan Hatayspor'un ardından yükselecek ikinci takım da bugün belirlenecek. Ancak tek heyecan ikinci sıra için değil… Play-off'a katılacak 4 takımın da belirleneceği haftada şampiyon Hatayspor dışında her takımın yeri değişebilir.



BB ERZURUMSPOR



Mavi-beyazlılar ligde bir iddiası kalmayan ve 44 puanda olan Ümraniye'yi evinde ağırlayacak. BB Erzurumspor bu karşılaşmadan 3 puan alması halinde kimsenin maçına bakmadan yeniden Süper Lig'deki yerini alacak.



ADANA DEMİRSPOR



Mavi Şimşek, 40 puanlı İstanbulspor'u ağırlayacağı haftada kazanmak zorunda. Adana Demirspor Süper Lig'e direkt yükselebilmek için kazanıp, Erzurumspor'un beraberlik ya da yenilgi almasını bekleyecek. Adana temsilcisi, ikili averaj konusunda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşını da 2-1 kazanarak bu konuda avantajlı taraf…



AKHİSARSPOR



Yeşil-siyahlıların çıkması için önünde Erzurum ve A.Demir var… Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Akhisar kazanıp, iki rakibinin de puan kayıplarını bekleyecek. Akigolar'ın puan eşitliği yaşama ihtimali bulunan Erzurumspor ile oynadığı iki maç da 0-0 sona ererken Bursa karşısında ise (2-1, 0-1) ikili averajda geride.



BURSASPOR



Hatay deplasmanına çıkacak olan Bursaspor, şampiyonu devirip ardından da diğer maçlara bakacak.



FATİH KARAGÜMRÜK



Direkt çıkma umudu olmayan Karagümrük, kazanıp rakiplerinin durumuna göre sıralamasını bekleyecek.



TFF 1. LIG'DE GÜNÜN PROGRAMI

17:30 Adana Demirspor-İstanbulspor

17:30 Akhisarspor-Keçiörengücü

17:30 BB Erzurumspor-Ümraniyespor

17:30 Fatih Karagümrük-Adanaspor

17:30 Giresunspor-Altay

17:30 Hatayspor-Bursaspor



