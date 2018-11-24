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Süper Lig'e bedava gelen futbolcunun fiyatı dudak uçuklatıyor

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Çin'in Tianjin Teda takımından Kasımpaşa'ya bedelsiz olarak gelenMbaye Diagne'nin bonservis bedeli 10 milyon euro olarak açıklandı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 14:43
Süper Lig'e bedava gelen futbolcunun fiyatı dudak uçuklatıyor

Süper Lig'de çıktığı 12 maçta rakip fileleri 12 topla buluşturmayı başaran, Messi, Cristiano Ronaldo ve Luis Suarez gibi süperstarları geride bırakarak Avrupa'nın zirvesine yerleşen Kasımpaşalı Mbaye Diagne için her geçen gün yeni bir transfer iddiası ortaya çıkıyor.

Bonservis bedeli 10 milyon euro

Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'un peşinde olduğu, Galatasaray'ın da istediği Senegalli yıldızın fiyatı belli oldu. Kasımpaşa Yönetimi, sözleşmesini yeni uzattığı 27 yaşındaki yıldızın bonservis bedelini 10 milyon Euro yani 60 milyon TL belirledi.

Bedelsiz olarak transfer edilmişti

Fanatik'in haberine göre; Senegalli forvet, geçtiğimiz sezonun devre arasında Çin Ligi ekiplerinden Tianjin Teda'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti. Geçen sezon 17 maçta 12 gol atan Diagne, bu yıl da 12 haftada karşılaşma başına 1 gol ortalaması tutturdu. Avrupa'nın 5 büyük liginin en skorer futbolcusu olan yıldız ismin yıllık ücreti ise 1 milyon Euro...

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 14:43
  1. Süper Lig
  2. Messi
  3. Cristiano Ronaldo
  4. Luis Suarez
  5. Kasımpaşalı Mbaye Diagne
  6. Mbaye Diagne
  7. Wolverhampton
  8. Premier Lig
  9. Galatasaray
  10. Kasımpaşa
  11. Çin Ligi
  12. Tianjin Teda

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