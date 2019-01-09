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Süper Lig'den Fransa'ya transfer!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Fransız oyuncu William Vainqueur'in Monaco takımına kiralandığını duyurdu.

09 Ocak 2019 Çarşamba 16:32
Süper Lig'den Fransa'ya transfer!

Antalyaspor’da Maicon Marques'in sözleşmesi karşılıklı fesih edildi, William Vainqueur ise Fransa'nın AC Monaco takımına kiralandı.

Antalyaspor, Maicon Marques'in sözleşmesinin karşılıklı fesih edildiğini, William Vainqueur ise kiralandığını açıkladı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Sözleşmeli futbolcularımızdan William Vainqueur ve Maicon Marques ile ilgili transfer gelişmeleri yaşandı. 1.5 yıldır formamızı başarıyla giyen Maicon Marques ile karşılıklı olarak görüşülerek sözleşmesinin feshi yoluna gidildi. Çok ciddi sayılabilecek bir alacağından vazgeçen Maicon Marques'e verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz. Diğer futbolcumuz William Vainqueur ise sezon sonuna kadar Fransa'nın AC Monaco takımına bir bedel karşılığında kiralandı. Kulübümüzle 2020 yılı Mayıs ayına kadar sözleşmesi bulunan Vainqueur'e de ligin ikinci yarısında yeni takımında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 16:32
  1. Antalya
  2. antalyaspor
  3. Monaco

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