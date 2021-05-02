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Spor Süper Lig'den düşen takımlar? Süper Lig'de hangi takım küme düştü?
Spor

Süper Lig'den düşen takımlar? Süper Lig'de hangi takım küme düştü?

39. hafta maçlarıyla birlikte pek çok kişi Süper Lig'den düşen ekipleri araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig'den hangi takımlar düştü. Süper Lig'den düşen ilk takım hangisi?

Yeniakit Publisher
2021-05-02 09:20:00 -
Süper Lig'den düşen takımlar? Süper Lig'de hangi takım küme düştü?

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun sonuna yaklaşılıyor. Futbolseverler 39. Hafta itibariyle hangi takımların lige veda ettiğini araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’den hangi takımlar düştü?

Süper Lig'den düşen takımlar? Süper Lig'de hangi takım küme düştü?

Koronavirüs salgını sebebiyle geçtiğimiz sezon ligden takım düşürülmemişti. Süper Lig’de bu yıl TFF 1. Lig’den gelen 3 takımla birlikte 21 ekip yer alıyor. Sezon sonunda ise 4 ekip bir alt lige düşecek. Ligi 18, 19, 20 ve 21. sırada tamamlayacak 4 ekip, 2021-2022 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek. TFF 1. Lig'den 3 ekibin yükselmesiyle Süper Lig, 2021-2022 sezonunda 20 takımla oynanacak.

Süper Lig'de henüz düşen takımlar belli olmadı. Ancak 28 puanla ligin son sırasında bulunan Denizlispor bugün Çaykur Rizespor'dan puan alamazsa, Süper Lig'e veda eden ilk takım olacak.

TFF 1. Lig’den Süper Lig'e çıkan takımlar
TFF 1. Lig’den Süper Lig'e çıkan takımlar

Spor

TFF 1. Lig’den Süper Lig'e çıkan takımlar

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