Süper Lig'den düşen İstanbulspor, TFF'ye yüklendi
Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen İstanbulspor, sosyal medya hesabından TFF'ye yüklendi.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olarak Süper Lig'den düşmesi kesinleşen İstanbulspor sert bir açıklama yaptı.
Sosyal medya platformu X'te açıklama yapan İstanbulspor, "Biz düştüğümüz yerden çıkarız ama siz ASLA içine düştüğünüz bataklıktan çıkamayacak, hayatınız boyunca bu utançla çırpınıp duracaksınız!" ifadesini kullandı.
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