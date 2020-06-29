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Spor

Süper Lig'den Çin'e sürpriz transfer

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, Thievy Bifouma'nın Çin Ligi ekiplerinden Schenzhen'e gittiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 17:04:00 -
Süper Lig'den Çin'e sürpriz transfer

Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Yeni Malatyaspor, Thievy Bifouma'nın Çin Ligi ekiplerinden Schenzhen'e gittiğini açıkladı.

Malatyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Thievy Bifouma'nın, Çin'in Schenzhen FC takımına transferi için prensip anlaşmasına varılmıştır. Resmi işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte transfer detayları kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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