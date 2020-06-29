Süper Lig'den Çin'e sürpriz transfer
Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, Thievy Bifouma'nın Çin Ligi ekiplerinden Schenzhen'e gittiğini açıkladı.
Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Yeni Malatyaspor, Thievy Bifouma'nın Çin Ligi ekiplerinden Schenzhen'e gittiğini açıkladı.
Malatyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Thievy Bifouma'nın, Çin'in Schenzhen FC takımına transferi için prensip anlaşmasına varılmıştır. Resmi işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte transfer detayları kamuoyu ile paylaşılacaktır."