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Spor Süper Lig'den 3 başkan ve 3 teknik adam PFDK'ye sevk edildi
Spor

Süper Lig'den 3 başkan ve 3 teknik adam PFDK'ye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-15 18:26:53 -
Süper Lig'den 3 başkan ve 3 teknik adam PFDK'ye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ve Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Denizlispor Başkanı Ali Çetin talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle kurula sevk edilirken, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut ve Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel'in de sportmenliğe aykırı açıklamaları yüzünden kurula gönderildiğine yer verilen açıklamada, Gaziantep FK'nin talimatlara, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe kulüplerinin de sportmenliğe aykırı açıklamalar sebebiyle kurula sevk edildiği belirtildi.

Hukuk müşavirliği ayrıca Alanyaspor idarecisi Metin Fahri Özçelik ile Göztepe Kulübü yöneticisi Talat Papatya'yı da kurula sevk etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor da Altay maçında yaşanan saha olayları nedeniyle kurula sevk edildi.

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