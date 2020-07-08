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Spor

Süper Lig'de yeni sezon 11 Eylül'de başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-07-08 19:05:17 -
Süper Lig'de yeni sezon 11 Eylül'de başlayacak

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 11 Eylül Cuma günü başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yeni sezon 11 Eylül Cuma günü başlayıp, 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacak.

Süper Lig ve diğer Profesyonel liglerde sezon planlaması ise daha sonra ilan edilecek.

2020-2021 futbol sezonu 1. transfer ve tescil dönemi, 4 Ağustos Salı günü başlayıp 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra duyurulacak.

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