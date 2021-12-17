Süper Lig'de Volkan Demirel sürprizi

Fatih Karagümrük'te teknik direktör Francesco Farioli ile yolların ayrıldığı resmen açıklanırken, ilk olarak Ajansspor'un duyurduğu gibi İstanbul ekibinin yeni teknik direktörünün Volkan Demirel olması bekleniyor.

Fatih Karagümrük'te Konyaspor karşısında alınan 4-1'lik yenilginin ardından İtalyan teknik direktör Francesco Farioli ile yollar ayrılsa da resmi açıklama yapılmamıştı. İstanbul ekibinden ayrılık ilgili resmi açıklama dün gelirken, Farioli için veda mesajı yayınlandı.

Fatih Karagümrük'te Başkan Süleyman Hurma'nın yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel ile görüştüğü ifade edildi. Hurma'nın Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski file bekçisi ile görüştüğü ve el sıkıştığı belirtildi.

Kulübede yer alamayacak

UEFA B Lisansı bulunan Volkan Demirel'in Karagümrük'te göreve başlaması halinde yedek kulübesinde yer alamayacağı öğrenildi. Genç çalıştırıcının teknik heyette UEFA A Lisans sahibi tecrübeli bir isme yer vereceği vurgulandı.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük kariyerine Karagümrük'te başlayacak olan 40 yaşındaki Volkan Demirel'in İstanbul ekibine kendi ekibiyle geleceği öğrenildi.