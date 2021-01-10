Süper Lig'de Sumudica depremi
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile yollar ayrıldı.
Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdığını açıkladı.
İşte o açıklama:
"Gaziantep Futbol Kulübümüz de yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Marius Sumudica ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır.
Görevde bulunduğu süre boyunca takımımıza olan katkılarından dolayı Sayın Sumudica ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."