  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Süper Lig'de şifresiz yayın müjdesi
Spor

Süper Lig'de şifresiz yayın müjdesi

'Omuz Omuza' dayanışma ve yardımlaşma kampanyasında Süper Lig'de gelecek iki haftanın şifresiz olarak yayınlanacağı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 20:48:00 -
Süper Lig'de şifresiz yayın müjdesi

Türkiye Futbol Federasyonu, depremzedeler için spor camiasının önemli isimlerini "Omuz Omuza" kampanyasında bir araya getirdi.

Canlı yayında söz alan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Liglerimizin yayıncı kuruluşu olarak BeIN Sports ile yaptığımız görüşmede ligin önümüzdeki iki haftasındaki tüm maçları şifresiz yayınlanma kararı alındı." dedi.

Tarihin en iyisi Süper Lig ekibine bedavaya gelecek
Tarihin en iyisi Süper Lig ekibine bedavaya gelecek

Spor

Tarihin en iyisi Süper Lig ekibine bedavaya gelecek


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Süper Lig'de erteleme maçları hafta sonu oynanacak
Süper Lig'de erteleme maçları hafta sonu oynanacak

Spor

Süper Lig'de erteleme maçları hafta sonu oynanacak

Süper Lig'de Play-Off geri mi dönüyor? En yetkili kişi açıkladı... Noktayı koydu!
Süper Lig'de Play-Off geri mi dönüyor? En yetkili kişi açıkladı... Noktayı koydu!

Spor

Süper Lig'de Play-Off geri mi dönüyor? En yetkili kişi açıkladı... Noktayı koydu!

Süper Lig'de küme düşme kaldırılacak mı? TFF'den flaş karar gelebilir...
Süper Lig'de küme düşme kaldırılacak mı? TFF'den flaş karar gelebilir...

Spor

Süper Lig'de küme düşme kaldırılacak mı? TFF'den flaş karar gelebilir...

Süper Lig'de gollü açılış!
Süper Lig'de gollü açılış!

Spor

Süper Lig'de gollü açılış!

Süper Lig'in eski yıldızı İsviçre’yi de birbirine kattı.. Sion taraftarları çıldırdı...
Süper Lig'in eski yıldızı İsviçre’yi de birbirine kattı.. Sion taraftarları çıldırdı...

Spor

Süper Lig'in eski yıldızı İsviçre’yi de birbirine kattı.. Sion taraftarları çıldırdı...

Süper Lig ekibinde sürpriz istifa! İşte yerine gelecek isim
Süper Lig ekibinde sürpriz istifa! İşte yerine gelecek isim

Spor

Süper Lig ekibinde sürpriz istifa! İşte yerine gelecek isim

Ersun Yanal Süper Lige geri dönüyor! Takımı her an açıklanabilir...
Ersun Yanal Süper Lige geri dönüyor! Takımı her an açıklanabilir...

Spor

Ersun Yanal Süper Lige geri dönüyor! Takımı her an açıklanabilir...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23