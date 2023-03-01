Süper Lig'de şifresiz yayın müjdesi
'Omuz Omuza' dayanışma ve yardımlaşma kampanyasında Süper Lig'de gelecek iki haftanın şifresiz olarak yayınlanacağı duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, depremzedeler için spor camiasının önemli isimlerini "Omuz Omuza" kampanyasında bir araya getirdi.
Canlı yayında söz alan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Liglerimizin yayıncı kuruluşu olarak BeIN Sports ile yaptığımız görüşmede ligin önümüzdeki iki haftasındaki tüm maçları şifresiz yayınlanma kararı alındı." dedi.
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